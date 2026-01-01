Кліщі на Волині: зросла кількість звернень через укуси до лікарень





Про це 25 травня повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), пише



Моніторинг щодо укусів кліщів почали вести від 16 березня. Усього за цей час зареєстрували 277 звернень. Серед тих, хто звернувся у медзаклад, — 97 дітей.



Раніше, 5 травня, в лабораторію ЦКПХ доставили понад тисячу кліщів, відловлених у містах і районах області. До 10% з них мали борелії — бактерії, які можуть спричинити хворобу Лайма та інші інфекційні захворювання.



Укуси кліщів можуть загрожувати 150 недугами, на території Волині поширені дві із них – кліщовий вірусний енцефаліт і лаймбореліоз (хвороба Лайма).



Торік в області зареєстровано 3 випадки вірусного енцефаліту, загалом в Україні було 6.



Де і коли можна натрапити на кліща



Кліщі живуть у високій траві та кущах, повзають у трав’яному покриві в лісистій місцевості або у дворах — наприклад, навколо стін. Попри міфи, кліщі не стрибають з високих дерев — вони взагалі не вміють стрибати й перебувають на рівні до колін людини, приблизно 20–60 см.



На відміну від комарів, кліщі можуть бути активними в будь-який час доби.



Що робити, якщо кліщ присмоктався до тіла



якнайшвидше видалити кліща у медичному закладі або самостійно за допомогою пінцета чи спеціального пристрою;



видаляти кліща обережно, обертальними рухами, не роздавлюючи його;



після видалення місце укусу обробити антисептиком;



протягом кількох тижнів спостерігати за станом здоров’я.



Видаленого кліща можна принести на дослідження щодо наявності борелій у обласний Центр контролю та профілактики хвороб за адресою: пр. Волі, 55. Телефон: 0332-75-77-80.





За останній тиждень на Волині зафіксували 74 випадки укусів кліщів. У попередні тижні реєстрували 30–50 звернень у заклади охорони здоров'я.

