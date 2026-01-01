Майже чверть території України замінована, - Rzeczpospolita
Сьогодні, 16:07
Майже 23% території України наразі заміновано, а на її повне очищення можуть витратити щонайменше 10 років. Україна, на думку експертів, є однією з найбільш замінованих країн світу.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на Rzeczpospolita.
За словами Ольги Шустової — представниці міжнародної організації HALO Trust, що займається розмінуванням, — українські території не вдасться розмінувати в повному обсязі навіть упродовж наступних 10 років.
Як стверджує медіа, «війна може припинитися, але загроза від мін залишиться». За словами експертки у сфері протимінної діяльності Юлії Чикольби, команди «гуманітарного розмінування» в Афганістані досі виявляють міни, що залишилися після вторгнення СРСР.
Через нестачу саперів темпи розмінування, за даними джерел видання, є досить повільними. Наразі українська влада звертається по допомогу до міжнародних фондів, а також залучає новітні технології.
Як передає Rzeczpospolita, Україна створила спеціальну цифрову платформу GRIT, яка за допомогою штучного інтелекту аналізує території на наявність мін. Команди саперів також почали використовувати дрони, які виявляють нерозірвані боєприпаси з точністю до 70%. Крім того, для розмінування територій використовуватимуть роботів — наприклад, Sirko-S1.
Зазначимо, що, за даними Центру гуманітарного розмінування, нині в Україні 128 тисяч квадратних кілометрів, імовірно, забрудненої території. З них орієнтовно 20-30% потребують безпосереднього розмінування.
У Міністерстві економіки в лютому 2025 року заявляли, що Україні на розмінування територій потрібно 29,8 мільярда доларів.
