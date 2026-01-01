Масова бійка у центрі Луцька: поліція затримала 18-річного хлопця. ВІДЕО





Про це 25 травня Анастасія Кідрук. Кількість учасиків бійки правоохоронці не уточнюють.



Патрульні прибули на Театральний майдан, щоб допомогти нацгвардійцям, які здійснювали патрулювання. Один із учасників конфлікту, 18-річний хлопець, не відреагував на вимогу поліцейських припинити правопорушення.



"У зв’язку з цим правоохоронці застосували до нього кайданки. У цей момент інші присутні, ймовірно знайомі затриманого, почали перешкоджати діям поліції та намагалися завадити затриманню. Через це до них застосували сльозогінний газ", — сказала речниця.





Як повідомила Суспільному речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, у зв'язку з бійкою на місце події викликали медиків. Карета швидкої допомоги прибула орієнтовно за 6 хвилин, однак на момент її приїзду на місці події вже нікого не було.



18-Річного хлопця затримали та доставили до відділку поліції. На нього склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 51 119 гривень, громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, виправні роботи до двох місяців або адміністративний арешт до 15 діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька ввечері 24 травня сталася масова бійка. Під час інциденту правоохоронці затримали 18-річного хлопця.Про це 25 травня Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Волині. Кількість учасиків бійки правоохоронці не уточнюють.Патрульні прибули на Театральний майдан, щоб допомогти нацгвардійцям, які здійснювали патрулювання. Один із учасників конфлікту, 18-річний хлопець, не відреагував на вимогу поліцейських припинити правопорушення."У зв’язку з цим правоохоронці застосували до нього кайданки. У цей момент інші присутні, ймовірно знайомі затриманого, почали перешкоджати діям поліції та намагалися завадити затриманню. Через це до них застосували сльозогінний газ", — сказала речниця.Як повідомила Суспільному речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, у зв'язку з бійкою на місце події викликали медиків. Карета швидкої допомоги прибула орієнтовно за 6 хвилин, однак на момент її приїзду на місці події вже нікого не було.18-Річного хлопця затримали та доставили до відділку поліції. На нього склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 51 119 гривень, громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, виправні роботи до двох місяців або адміністративний арешт до 15 діб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію