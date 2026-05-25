Обстріл Києва: Росія пошкодила близько 300 об’єктів, більшість із них – це будинки

Обстріл Києва: Росія пошкодила близько 300 об’єктів, більшість із них – це будинки
Під час вчорашньої атаки Росія пошкодила у Києві близько 300 об’єктів. Більшість із них – це житлові будинки. Станом на ранок 25 травня продовжують ліквідовувати наслідки атаки у Шевченківському та Подільському районах столиці.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.

«У Шевченківському та Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. Майже 100 працівників ДСНС залучено до робіт. Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків – протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках», – повідомив глава держави.

Станом на ранок 25 травня відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, решта отримують допомогу амбулаторно.

Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали шість наших областей, тому, за словами Зеленського, захисту має бути більше і підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. Також обов’язково продовжувати тиснути на Росію на усіх рівнях.

Унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні постраждали близько 100 людей, четверо загинули. Найбільше постраждав Київ. Росія била по місту дронами і ракетами різних типів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстріл Києва: Росія пошкодила близько 300 об’єктів, більшість із них – це будинки
Сьогодні, 14:11
На Волині під час толоки зібрали 7 тонн сміття
Сьогодні, 13:44
Завтра у рідному селі прощатимуться з багатодітним батьком з Волині, який загинув під час масованої атаки на Київ
Сьогодні, 13:07
У Луцьку школярка принижувала вчителів у соцмережах: як її покарали
Сьогодні, 12:46
СБУ затримала зрадницю, яка переховувала вдома російського військового
Сьогодні, 12:01
Медіа
відео
1/8