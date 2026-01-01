На Волині під час толоки зібрали 7 тонн сміття





Толока відбулася у неділю, 25 травня, на території урочища «Вільне». До прибирання долучилося понад 70 волонтерів, пише



За три години вони очистили нацпарк від семи тонн сміття.



Окрім «Цуманської пущі», толоку організовували і в ще трьох національних парках. Загалом до прибирання від UAnimals долучилося 390 людей.



Волонтери очистили від сміття «Хортицю», «Подільські Товтри», «Нижньосульський» нацпарк та «Цуманську Пущу». Організатори обирали незаміновані локації, де живуть дикі тварини, ростуть червонокнижні рослини і є потреба у прибиранні.



Нагадаємо, під час минулорічної толоки у «Цуманській пущі» до прибирання долучилося 20 активістів, які зібрали тонну сміття.

