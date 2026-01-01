Завтра у рідному селі прощатимуться з багатодітним батьком з Волині, який загинув під час масованої атаки на Київ
Сьогодні, 13:07
У Камінь-Каширській громаді оголошені дні жалоби. Під час атаки РФ на Київ в ніч на 24 травня, загинув 47-річний житель села Хотешів, багатодітний батько Іван Сидорук, який працював у столиці. 26 травня відбудеться поховання загиблого Івана Сидорука у рідному селі.
Про це 25 травня розповів Суспільному телефоном староста села Хотешів Микола Давидюк.
"Разом з дружиною Іван Сидорук виховував п'ятеро дітей. Двох — від попереднього шлюбу дружини та трьох спільних — двох дівчаток-двійнят, які навчаються у восьмому класі та сина, який ходить до першого класу", — сказав Микола Давидюк.
Зі слів старости, загиблий Іван Сидорук працював на будівництві. Обставини загибелі волинянина йому невідомі.
Що відомо про атаку РФ на Київ 24 травня
Уночі проти 24 травня російська армія завдала масованого удару по Києву дронами та ракетами. Двоє людей загинули, 87 — травмувалися. Серед поранених — троє неповнолітніх.
Руйнування зафіксували у восьми районах столиці. Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксували на 49 локаціях столиці.
Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район, де внаслідок ракетного удару був зруйнований під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих жінок.
