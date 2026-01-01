Перебував у Києві на заробітках: російська ракета забрала життя волинянина Івана Сидорука

Івана Адамовича Сидорука, 1978 року народження.



Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



"Чоловік перебував у столиці на заробітках, чесною і важкою працею дбаючи про майбутнє своїх найрідніших.



Без люблячого батька й годувальника залишилася велика багатодітна сім’я, вдовою залишилася дружина, а мати втратила свого сина.



Камінь-Каширська міська рада висловлює найглибші, найщиріші співчуття родині Івана Адамовича. Уся громада сумує разом із вами.

Нехай Господь упокоїть його душу в Царстві Небесному, а рідним дасть надлюдські сили і витримку перенести це страшне, несправедливе горе", - йдеться у повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черговий підступний масований обстріл України приніс страшну звістку і нашу поліську землю. Вчора ворожа ракета забрала життя волинянина, жителя села Хотешів –, 1978 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Чоловік перебував у столиці на заробітках, чесною і важкою працею дбаючи про майбутнє своїх найрідніших.Без люблячого батька й годувальника залишилася велика багатодітна сім’я, вдовою залишилася дружина, а мати втратила свого сина.Камінь-Каширська міська рада висловлює найглибші, найщиріші співчуття родині Івана Адамовича. Уся громада сумує разом із вами.Нехай Господь упокоїть його душу в Царстві Небесному, а рідним дасть надлюдські сили і витримку перенести це страшне, несправедливе горе", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію