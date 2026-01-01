На Волині п'яний студент переліз через паркан та викрав авто





Про це сказано у вироку Старовижівського районного суду, пише



Як з'ясували правоохоронці, ввечері 2 листопада 2025 року поблизу села Дубечне обвинувачений побачив мікроавтобус Renault Master, що був припаркований на огородженій приватній території. Хлопець переліз через паркан, відчинив незачинені дверцята машини, завів двигун ключем, який власник залишив, і виїхав з території.



Під час судового засідання обвинувачений розповів про обставини події. З його слів, ввечері того дня він відпочивав із друзями в сусідньому селі, де випили трохи алкоголю. Хлопець сказав, що алкоголь був неякісний, тому він сп'янів, погано себе почував, додому з друзями не поїхав, а залишився.



"Гуляючи по селу, він побачив на одному подвір`ї мікроавтобус. Таким подібним автомобілем він колись їздив, а зараз подібний транспортний засіб є в батька. Тому він, мабуть, подумав, що це його автомобіль, і вирішив поїхати цим авто додому, оскільки було вже пізно і не було чим їхати. Ключ від авто був в замку запалювання", — сказано в тексті вироку.



Волинянин сказав, що наміру викрадати машину не мав, хотів тільки доїхати додому. На суді він розповів: пам'ятав, що автомобіль узяв в районі села Дубечне, тому розбудив маму і сестру та попросив допомоги знайти власника, щоб повернути автомобіль. Через знайомих сестра обвинуваченого дізналася, хто б міг бути власником автомобіля, та повідомила про те, що сталося.



"Власник автомобіля навіть не здогадувалась, що її автомобіль викрадений, дізналась про це від його сестри, тоді вийшла на вулицю і побачила, що дійсно автомобіля немає. І лише після цього власник автомобіля повідомила поліцію", — зазначено в тексті вироку.



Наступного дня хлопець поїхав у поліцію, де розповів про обставини вчиненого, сприяв слідству, брав участь в слідчому експерименті. Зі слів хлопця, як таке вчинив — не розуміє. З його слів, ймовірно в стані сп'яніння сприйняв чужий автомобіль за машину батька.



Завдану матеріальну шкоду власниці автівки відшкодували батьки хлопця, адже той є студентом та особисто не має такої фінансової можливості. Автомобіль вартістю 722 тисячі гривень внаслідок водіння хлопця отримав незначні пошкодження і його відремонтували. Через свою маму обвинувачений попросив вибачення у жінки, яка, своєю чергою, зазначила, що претензій не має.



Суддя Старовижівського районного суду визнав студента-водія винним і звільнив його від 5 років позбавлення волі, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.



Довідково: На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду через Старовижівський районний суд Волинської області впродоіж 30 днів із дня його проголошення.

