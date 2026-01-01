Робота операторів дронів луцького «Любарта»: ефектне відео
Сьогодні, 11:25
У мережі опублікували відеоролик із роботою операторів дронів луцької 20-ї бригади Нацгвардії «Любарт».
Про це військова частина повідомила у телеграмі.
Коли на українську землю приходить окупант — він несе руйнування, витісняє все живе та загрожує самому існуванню країни.
У такій реальності оператори дронів 20-ї бригади «Любарт» виконують санітарну функцію, для них полювання — вже не питання вибору, а необхідний механізм виживання.
«Хижак не вбиває заради розваги. Він стримує поширення загрози та зберігає баланс у природі. Саме так працюють наші екіпажі FPV: вистежують, переслідують і ліквідовують російських окупантів», - зазначили у «Любарті».
