Робота операторів дронів луцького «Любарта»: ефектне відео

Робота операторів дронів луцького «Любарта»: ефектне відео
У мережі опублікували відеоролик із роботою операторів дронів луцької 20-ї бригади Нацгвардії «Любарт».

Про це військова частина повідомила у телеграмі.

Коли на українську землю приходить окупант — він несе руйнування, витісняє все живе та загрожує самому існуванню країни.

У такій реальності оператори дронів 20-ї бригади «Любарт» виконують санітарну функцію, для них полювання — вже не питання вибору, а необхідний механізм виживання.

«Хижак не вбиває заради розваги. Він стримує поширення загрози та зберігає баланс у природі. Саме так працюють наші екіпажі FPV: вистежують, переслідують і ліквідовують російських окупантів», - зазначили у «Любарті».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Любарт, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку школярка принижувала вчителів у соцмережах: як її покарали
Сьогодні, 12:46
СБУ затримала зрадницю, яка переховувала вдома російського військового
Сьогодні, 12:01
Робота операторів дронів луцького «Любарта»: ефектне відео
Сьогодні, 11:25
На Волині п'яний студент переліз через паркан та викрав авто
Сьогодні, 11:07
Перебував у Києві на заробітках: російська ракета забрала життя волинянина Івана Сидорука
Сьогодні, 10:43
Медіа
відео
1/8