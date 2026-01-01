Робота операторів дронів луцького «Любарта»: ефектне відео

У мережі опублікували відеоролик із роботою операторів дронів луцькоїПро це військова частина повідомила у телеграмі.Коли на українську землю приходить окупант — він несе руйнування, витісняє все живе та загрожує самому існуванню країни.У такій реальності оператори дронів 20-ї бригади «Любарт» виконують санітарну функцію, для них полювання — вже не питання вибору, а необхідний механізм виживання.«Хижак не вбиває заради розваги. Він стримує поширення загрози та зберігає баланс у природі. Саме так працюють наші екіпажі FPV: вистежують, переслідують і ліквідовують російських окупантів», - зазначили у «Любарті».