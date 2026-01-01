Влучив російський FPV-дрон: бійці бригади «Любарт» евакуювали поранену жінку із зони бойових дій





Як повідомили у підрозділі, жінка постраждала внаслідок атаки російського FPV-дрона по цивільному автомобілю під час спроби самостійно виїхати з небезпечної території.



Військові прибули на місце, надали травмованій першу домедичну допомогу та евакуювали її за допомогою наземного роботизованого комплексу.



Жінку вивезли із зони обстрілів і передали медикам.



Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, 29 квітня на Покровському російські війська 41 раз атакували у напрямку населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Вільне, Сергіївка, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне.



Що відомо про луцький "Любарт"



На початку повномасштабного вторгнення у Луцьку сформували військовий підрозділ"Любарт", до якого увійшли переважно волиняни-добровольці, ветерани АТО, ветерани полку "Азов", футбольні фанати, члени організацій "Національний Корпус", "Національні дружини" та "Centuria".



Раніше бійці "Любарта" брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині та воювали на Запорізькому напрямку.



У лютому 2024 року окремий загін спецпризначення "Любарт" з Луцька офіційно увійшов до складу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Восени того ж року бійці "Любарта" отримали бригадний шеврон.



В квітні 2025 року 5-й батальйон спеціального призначення "Любарт" 12 бригади спецпризначення "Азов" реорганізували у 20 бригаду оперативного призначення "Любарт" Національної гвардії України в складі 1-го корпусу НГУ "Азов".

