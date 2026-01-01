У Луцьку протягом квітня росіяни завербули трьох людей для вчинення диверсій, - СБУ
Сьогодні, 13:09
У місті Луцьку протягом останнього місяця правоохоронці затримали трьох осіб, які за завданням представників фсб здійснили підпали адміністративних і банківських установ.
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
"Ворог використовує різноманітні методи вербування, у тому числі через сайти онлайн-знайомств. Рашисти створюють фейкові акаунти під виглядом дівчат та встановлюють контакт з українськими громадянами, переважно молоддю.
Після нетривалого листування куратори з фсб призначають зустріч у центральній частині міста, поблизу адміністративних будівель.
Напередодні такої зустрічі громадянину телефонує невідома особа, яка представляється співробітником спецслужби та повідомляє про нібито затримання «знайомої» за підозрою у державній зраді.
Під виглядом «допомоги» та «викриття куратора» людину підштовхують до злочину - нібито перевірити безпеку установ (суду, банку тощо), а насправді вчинити підпал", - наголошують в СБУ.
Служба безпеки закликає громадян бути пильними, не піддаватися на провокації та негайно повідомляти про будь-яку підозрілу активність на гарячу лінію.
"Звертайтесь за номером 1516, якщо:
ви маєте інформацію про підготовку терактів, диверсій, або інших протиправних дій;
до вас звертаються незнайомці із пропозиціями щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми чи транспортом тощо;
ви виявили підозрілі предмети або помітили підозрілих осіб;
- вам відомо про інтернет-ресурси, які ворог використовує для вербування;
маєте іншу інформацію про діяльність російських спецслужб;
Усі отримані дані ретельно перевіряються. Конфіденційність гарантується", - зазначається в дописі.
Звернутися до Служби безпеки України також можна через інші канали зв’язку:
чат-бот «Спали» ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot
email: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
