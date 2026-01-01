У Луцьку протягом квітня росіяни завербули трьох людей для вчинення диверсій, - СБУ





Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.



"Ворог використовує різноманітні методи вербування, у тому числі через сайти онлайн-знайомств. Рашисти створюють фейкові акаунти під виглядом дівчат та встановлюють контакт з українськими громадянами, переважно молоддю.



Після нетривалого листування куратори з фсб призначають зустріч у центральній частині міста, поблизу адміністративних будівель.



Напередодні такої зустрічі громадянину телефонує невідома особа, яка представляється співробітником спецслужби та повідомляє про нібито затримання «знайомої» за підозрою у державній зраді.



Під виглядом «допомоги» та «викриття куратора» людину підштовхують до злочину - нібито перевірити безпеку установ (суду, банку тощо), а насправді вчинити підпал", - наголошують в СБУ.



Служба безпеки закликає громадян бути пильними, не піддаватися на провокації та негайно повідомляти про будь-яку підозрілу активність на гарячу лінію.



"Звертайтесь за номером 1516, якщо:



ви маєте інформацію про підготовку терактів, диверсій, або інших протиправних дій;



до вас звертаються незнайомці із пропозиціями щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми чи транспортом тощо;



ви виявили підозрілі предмети або помітили підозрілих осіб;

- вам відомо про інтернет-ресурси, які ворог використовує для вербування;



маєте іншу інформацію про діяльність російських спецслужб;

Усі отримані дані ретельно перевіряються. Конфіденційність гарантується", - зазначається в дописі.



Звернутися до Служби безпеки України також можна через інші канали зв’язку:



чат-бот «Спали» ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot



email:





У місті Луцьку протягом останнього місяця правоохоронці затримали трьох осіб, які за завданням представників фсб здійснили підпали адміністративних і банківських установ.

