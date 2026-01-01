У Луцьку зріжуть понад 100 аварійних дерев

У Луцьку зріжуть понад 100 аварійних дерев
У Луцьку планують прибрати понад 100 аварійних дерев на територіях природно-заповідного фонду. Зокрема, зріжуть ялини, берези й клени.

Відповідне рішення ухвалили у середу, 29 квітня, під час сесії Луцької міської ради, пише misto.media.

Видалять дерева на території:

орнітологічного заказника «Пташиний гай»;

ботанічної пам’ятки природи «Дубовий гай»;

ботанічної пам’ятки природи «Меморіал»;

гідрологічної пам’ятки «Теремнівські ставки».

Процес видалення дерев у заповідних зонах складніший, ніж на звичайних територіях, пояснила у коментарі misto.media начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.

Спершу балансоутримувачі проводять обстеження і складають акти, після чого отримують ліміти на використання природних ресурсів в обласній адміністрації.

Лише тоді питання виносять на сесію міськради.

«Це тривала процедура, яка займає кілька місяців. Тепер, коли всі дозволи отримані, підприємство може приступати до виконання робіт», — зазначила вона.

Скільки дерев видалять

Найбільше дерев планують видалити у «Пташиному гаю» — 87 дерев і 5 кущів. Переважно це ялини, берези та клен ясенелистий.

Таку кількість посадовиця пояснює тим, що клен росте пучками, і кожен стовбур шириною 6 см рахують окремо.

Біля Теремнівських ставків мають прибрати 7 дерев і 1 кущ, у «Дубовому гаю» — 3 дерева, а на території «Меморіалу» — 22 дерева і 5 кущів.

Більшість із них — сухостійні, пошкоджені або аварійні. Частина дерев вже падала через негоду.

Частина насаджень, зокрема ялини та берези, погано пристосовані до сучасних кліматичних умов, тому масово всихають. Своєю чергою, клен ясенелистий є інвазійним видом, який витісняє інші рослини, пояснюють у відділі екології.

Кошти й терміни виконання

Роботи виконуватиме КП «Парки та сквери м. Луцька». Фінансування здійснюватиметься з природоохоронного фонду громади.

«На різні роботи, зокрема і видалення дерев, передбачено близько 500 тис. грн. Остаточну вартість визначать за фактом виконання», — додала Оксана Лисак.

Підпримство має враховувати й «сезон тиші», який розпочався 1 квітня і триватиме до 15 червня. Адже тоді втручання у природне середовище обмежене.

Лише після завершення «сезону тиші» фахівці почнуть видаляти насадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, дерева
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8