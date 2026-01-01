У Луцьку зріжуть понад 100 аварійних дерев





Відповідне рішення ухвалили у середу, 29 квітня, під час сесії Луцької міської ради, пише



Видалять дерева на території:



орнітологічного заказника «Пташиний гай»;



ботанічної пам’ятки природи «Дубовий гай»;



ботанічної пам’ятки природи «Меморіал»;



гідрологічної пам’ятки «Теремнівські ставки».



Процес видалення дерев у заповідних зонах складніший, ніж на звичайних територіях, пояснила у коментарі misto.media начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.



Спершу балансоутримувачі проводять обстеження і складають акти, після чого отримують ліміти на використання природних ресурсів в обласній адміністрації.



Лише тоді питання виносять на сесію міськради.



«Це тривала процедура, яка займає кілька місяців. Тепер, коли всі дозволи отримані, підприємство може приступати до виконання робіт», — зазначила вона.



Скільки дерев видалять



Найбільше дерев планують видалити у «Пташиному гаю» — 87 дерев і 5 кущів. Переважно це ялини, берези та клен ясенелистий.



Таку кількість посадовиця пояснює тим, що клен росте пучками, і кожен стовбур шириною 6 см рахують окремо.



Біля Теремнівських ставків мають прибрати 7 дерев і 1 кущ, у «Дубовому гаю» — 3 дерева, а на території «Меморіалу» — 22 дерева і 5 кущів.



Більшість із них — сухостійні, пошкоджені або аварійні. Частина дерев вже падала через негоду.



Частина насаджень, зокрема ялини та берези, погано пристосовані до сучасних кліматичних умов, тому масово всихають. Своєю чергою, клен ясенелистий є інвазійним видом, який витісняє інші рослини, пояснюють у відділі екології.



Кошти й терміни виконання



Роботи виконуватиме КП «Парки та сквери м. Луцька». Фінансування здійснюватиметься з природоохоронного фонду громади.



«На різні роботи, зокрема і видалення дерев, передбачено близько 500 тис. грн. Остаточну вартість визначать за фактом виконання», — додала Оксана Лисак.



Підпримство має враховувати й «сезон тиші», який розпочався 1 квітня і триватиме до 15 червня. Адже тоді втручання у природне середовище обмежене.



Лише після завершення «сезону тиші» фахівці почнуть видаляти насадження.

У Луцьку планують прибрати понад 100 аварійних дерев на територіях природно-заповідного фонду. Зокрема, зріжуть ялини, берези й клени.

