У Луцьку зріжуть понад 100 аварійних дерев
Сьогодні, 14:03
У Луцьку планують прибрати понад 100 аварійних дерев на територіях природно-заповідного фонду. Зокрема, зріжуть ялини, берези й клени.
Відповідне рішення ухвалили у середу, 29 квітня, під час сесії Луцької міської ради, пише misto.media.
Видалять дерева на території:
орнітологічного заказника «Пташиний гай»;
ботанічної пам’ятки природи «Дубовий гай»;
ботанічної пам’ятки природи «Меморіал»;
гідрологічної пам’ятки «Теремнівські ставки».
Процес видалення дерев у заповідних зонах складніший, ніж на звичайних територіях, пояснила у коментарі misto.media начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.
Спершу балансоутримувачі проводять обстеження і складають акти, після чого отримують ліміти на використання природних ресурсів в обласній адміністрації.
Лише тоді питання виносять на сесію міськради.
«Це тривала процедура, яка займає кілька місяців. Тепер, коли всі дозволи отримані, підприємство може приступати до виконання робіт», — зазначила вона.
Скільки дерев видалять
Найбільше дерев планують видалити у «Пташиному гаю» — 87 дерев і 5 кущів. Переважно це ялини, берези та клен ясенелистий.
Таку кількість посадовиця пояснює тим, що клен росте пучками, і кожен стовбур шириною 6 см рахують окремо.
Біля Теремнівських ставків мають прибрати 7 дерев і 1 кущ, у «Дубовому гаю» — 3 дерева, а на території «Меморіалу» — 22 дерева і 5 кущів.
Більшість із них — сухостійні, пошкоджені або аварійні. Частина дерев вже падала через негоду.
Частина насаджень, зокрема ялини та берези, погано пристосовані до сучасних кліматичних умов, тому масово всихають. Своєю чергою, клен ясенелистий є інвазійним видом, який витісняє інші рослини, пояснюють у відділі екології.
Кошти й терміни виконання
Роботи виконуватиме КП «Парки та сквери м. Луцька». Фінансування здійснюватиметься з природоохоронного фонду громади.
«На різні роботи, зокрема і видалення дерев, передбачено близько 500 тис. грн. Остаточну вартість визначать за фактом виконання», — додала Оксана Лисак.
Підпримство має враховувати й «сезон тиші», який розпочався 1 квітня і триватиме до 15 червня. Адже тоді втручання у природне середовище обмежене.
Лише після завершення «сезону тиші» фахівці почнуть видаляти насадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
