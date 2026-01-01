На Волині вночі сили ППО збили російський «шахед»





Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.



"Ціль було знищено силами протиповітряної оборони.



На щастя, ніхто не постраждав. Не зафіксовано й руйнувань інфраструктури.



Дякуємо силам ППО за захист", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у ніч на 30 квітня російська армія атакувала Україну ракетою «Іскандер-М» та 206 безпілотниками. Зафіксували влучання ракети та 32 дронів.





Росія продовжує атакувати наші громади. Цієї ночі в області знову зафіксували ворожий БпЛА типу «Шахед».

