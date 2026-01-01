На Волині вночі сили ППО збили російський «шахед»
Сьогодні, 12:38
Росія продовжує атакувати наші громади. Цієї ночі в області знову зафіксували ворожий БпЛА типу «Шахед».
Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
"Ціль було знищено силами протиповітряної оборони.
На щастя, ніхто не постраждав. Не зафіксовано й руйнувань інфраструктури.
Дякуємо силам ППО за захист", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 30 квітня російська армія атакувала Україну ракетою «Іскандер-М» та 206 безпілотниками. Зафіксували влучання ракети та 32 дронів.
Вибір редактора
Останні новини
На Волині вночі сили ППО збили російський «шахед»
Сьогодні, 12:38
IT-освіта у 2026 році: які навички реально потрібні для старту
Сьогодні, 12:37
На Чернігівщині семикласник самотужки знешкодив російський дрон, щоб урятувати менших братів і сестер
Сьогодні, 11:38