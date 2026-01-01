На Волині вночі сили ППО збили російський «шахед»

Росія продовжує атакувати наші громади. Цієї ночі в області знову зафіксували ворожий БпЛА типу «Шахед».

Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.

"Ціль було знищено силами протиповітряної оборони.

На щастя, ніхто не постраждав. Не зафіксовано й руйнувань інфраструктури.

Дякуємо силам ППО за захист", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 30 квітня російська армія атакувала Україну ракетою «Іскандер-М» та 206 безпілотниками. Зафіксували влучання ракети та 32 дронів.


Теги: Волинь, шахед
