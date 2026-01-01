Депутата Луцькради Романа Бондарука планують відкликати після підозри у хабарництві
Сьогодні, 12:18
Депутата Луцької міської ради Романа Бондарука, якому Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вручили підозру у хабарництві, планують відкликати за народною ініціативою.
Відповідне повідомлення про організацію зборів з’явилося 29 квітня на сайті партії "Слуга Народу".
Зокрема, 4 травня 2026 року у Луцьку відбудуться збори Волинської обласної організації партії "Слуга Народу". На них розглядатимуть питання щодо внесення пропозиції про відкликання депутата Бондарука Романа Анатолійовича за народною ініціативою.
Після цього протокол зборів має розглянути вищий керівний орган партії, який ухвалить остаточне рішення — підтримати відкликання депутата або відмовити в задоволенні такої пропозиції. У разі позитивного рішення його передадуть до відповідної територіальної виборчої комісії.
У Луцьку також закликають до відставки керівника добровольчого формування територіальної громади «Луцьк» Романа Бондарука, якого підозрюють в корупції.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на 140 тисяч доларів, а також на коштовності депутата Луцької міської ради Романа Бондарука. Це відбулося в рамках резонансної справи про 30 тисяч доларів хабаря за дозвіл звести багатоповерхівку на місці льодової арени "Снігова Королева" у Луцьку.
Вибір редактора
Останні новини
На Волині вночі сили ППО збили російський «шахед»
Сьогодні, 12:38
IT-освіта у 2026 році: які навички реально потрібні для старту
Сьогодні, 12:37
Депутата Луцькради Романа Бондарука планують відкликати після підозри у хабарництві
Сьогодні, 12:18
На Чернігівщині семикласник самотужки знешкодив російський дрон, щоб урятувати менших братів і сестер
Сьогодні, 11:38