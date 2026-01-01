Хабар у $30 тисяч за забудову: НАБУ викрило ще одного учасника схеми в Луцьку
Сьогодні, 14:12
САП та НАБУ повідомили про підозру ще одній особі у справі щодо одержання неправомірної вигоди за сприяння в будівництві у м. Луцьку багатоквартирного житлового будинку.
Мова йде про колишнього голову однієї із депутатських фракцій у Луцькій міській раді.
Про це повідомили 16 квітня на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У межах досудового розслідування встановлено, що підозрюваний діяв у змові з головою однієї з депутатських фракцій Волинської облради та головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді. Разом вони висловили прохання користувачу земельної ділянки (колишньому нардепу) надати 30 тис. дол. США.
Натомість вони мали ухвалити рішення, які дадуть законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. Луцьку.
Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме 15 тис. дол. США.
Крім того встановлено, що згадані особи одержали ще 3 тис. дол. США неправомірної вигоди від колишнього нардепа за позитивне голосування депутатами їхніх фракцій щодо іншого земельного питання. Це дозволило розробити та затвердити детальний план території.
За інформацію ВолиньPost підозру отримав депутат Луцької міської міської ради Роман Бондарук, який уже склав повноваження голови фракції «Слуга народу».
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на 140 тисяч доларів, а також на коштовності депутата Луцької міської ради Романа Бондарука. Це відбулося в рамках резонансної справи про 30 тисяч доларів хабаря за дозвіл звести багатоповерхівку на місці льодової арени "Снігова Королева" у Луцьку, у якій фігурують також два депутати місцевих рад Анатолій Вітів і Микола Федік та колишній народний депутат Юрій Савчук.
Вартість проїзду у тролейбусах Луцька зросте до 12 гривень
Сьогодні, 13:16
Жив біля самого кордону, пішов шукати кролям траву: деталі трагедії, де від вибуху міни загинув 55-річний волинянин
Сьогодні, 12:30