Роман Бондарук склав повноваження голови фракції «Слуга народу» у Луцькраді
Сьогодні, 12:17
Голова фракції «Слуга народу» у Луцькій міській раді Роман Бондарук оголосив про складання повноважень керівника відповідної фракції.
Офіційних пояснень причин такого кроку наразі не надають.
Про це стало відомо під час пленарного засідання сесії міської ради у середу, 25 березня.
«На адресу міської ради надійшла заява від депутата Луцької міської ради Бондарука Романа Анатолійовича. З цим повідомляю про складання повноваження голови депутатської фракції ПП «Слуга народу» у Луцькій міській раді з 25 березня 2026 року», – зазначили під час сесії.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на 140 тисяч доларів, а також на коштовності депутата Луцької міської ради Романа Бондарука. Це відбулося в рамках резонансної справи про 30 тисяч доларів хабаря за дозвіл звести багатоповерхівку у Луцьку, у якій фігурують два депутати місцевих рад Анатолій Вітів і Микола Федік та колишній народний депутат Юрій Савчук.
19 грудня 2025 року Волинь сколихнула новина, що у Луцьку представники Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у низки посадовців місцевої влади. Серед прізвищ, які медіа називали у новинах про обшуки в рамках цієї справи, було і прізвище Бондарука.
Того ж дня НАБУ повідомило про підозру в хабарництві двом депутатам від ВО «Свобода» – Анатолію Вітіву з Волинської облради та Миколі Федіку з Луцької міської ради. Також повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди колишньому народному депутату-підприємцю Юрію Савчуку. Корупційні дії начебто стосувалися позитивних рішень місцевих рад відносно земельної ділянки під будівництво багатоповерхівки в Луцьку, а ціна питання – 30 тисяч доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Офіційних пояснень причин такого кроку наразі не надають.
Про це стало відомо під час пленарного засідання сесії міської ради у середу, 25 березня.
«На адресу міської ради надійшла заява від депутата Луцької міської ради Бондарука Романа Анатолійовича. З цим повідомляю про складання повноваження голови депутатської фракції ПП «Слуга народу» у Луцькій міській раді з 25 березня 2026 року», – зазначили під час сесії.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на 140 тисяч доларів, а також на коштовності депутата Луцької міської ради Романа Бондарука. Це відбулося в рамках резонансної справи про 30 тисяч доларів хабаря за дозвіл звести багатоповерхівку у Луцьку, у якій фігурують два депутати місцевих рад Анатолій Вітів і Микола Федік та колишній народний депутат Юрій Савчук.
19 грудня 2025 року Волинь сколихнула новина, що у Луцьку представники Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у низки посадовців місцевої влади. Серед прізвищ, які медіа називали у новинах про обшуки в рамках цієї справи, було і прізвище Бондарука.
Того ж дня НАБУ повідомило про підозру в хабарництві двом депутатам від ВО «Свобода» – Анатолію Вітіву з Волинської облради та Миколі Федіку з Луцької міської ради. Також повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди колишньому народному депутату-підприємцю Юрію Савчуку. Корупційні дії начебто стосувалися позитивних рішень місцевих рад відносно земельної ділянки під будівництво багатоповерхівки в Луцьку, а ціна питання – 30 тисяч доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сьогодні, 12:44
Сьогодні, 12:32
Роман Бондарук склав повноваження голови фракції «Слуга народу» у Луцькраді
Сьогодні, 12:17
Сьогодні, 12:01