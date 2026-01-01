Екснардепу з Луцька обрали запобіжний захід у справі про хабар за будівництво ЖК

Юрію Савчуку, якого підозрюють в наданні 30 тисяч доларів США за ухвалення рішення про законність будівництва на ділянці багатоквартирного житлового будинку, обрали запобіжний захід.



Про це 5 січня повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Юрій Савчук під час засідання суду, яка транслювалася онлайн, був присутній, пише



Позицію прокурора САП слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав і застосував до нього заставу в розмірі 66 560 гривень. Це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину, додали в прокуратурі.



На Юрія Савчука поклали обов'язки здати на зберігання всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну, не відлучатися з Луцького району, а також носити електронний засіб контролю.



Що відомо про справу, у якій Юрій Савчук — підозрюваний



19 грудня 2025 року детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради Анатолію Вітіву, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.



За даними слідства, в екснардепа Юрія Савчука просили 30 тисяч доларів США, за які обіцяли допомогти з отриманням дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу в місті Луцьку.



Слідство задокументувало факти надання й одержання частини коштів, а саме 15 тисяч доларів США. Як стало відомо Суспільному з власних джерел, двоє з трьох підозрюваних — луцький депутат Микола Федік і волинський депутат Анатолій Вітів.



У липні 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, Ветеранів та річки Сапалаївка. Відповідно до документа, ковзанку "Снігова королева" запланували знести та спорудити на її місці житловий комплекс на 9 поверхів і на майже пів тисячі квартир.



Анатолій Вітіву та Миколі Федіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.



Колишньому нардепу Юрію Савчуку інкримінують ч. 1 ст. 369 ККУ. Йому в разі доведення вини загрожує штраф, обмеження чи позбавлення волі до 4 років. Юрій Савчук також є головою правління ГО "Федерація хокею Волинської області".



24 грудня 2025 року депутату Волинської обласної ради Анатолію Вітіву, якого підозрюють у хабарництві, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Станом на 5 січня за нього внесли 5,7 мільйона застави.



Депутату Луцької міської ради, голові фракції "Свобода" Миколі Федіку, якого підозрюють у корупції, Миколі Федіку ВАКС 5 січня 2026 року обрав запобіжний захід — 4 мільйони 920 тисяч гривень застави.

