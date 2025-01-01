Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело

Анатолія Вітіва у справі про отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів США.



Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Також наразі проводяться обшуки в кабінеті голови Волинської обласної ради Григорія Недопада та в Луцькій міській раді.



Офіційних коментарів від правоохоронних органів станом на цю годину немає.



ВолиньPost стежить за розвитком подій.

