Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Сьогодні, 11:16
19 грудня правоохоронці затримали депутата Волинської обласної ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Анатолія Вітіва у справі про отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів США.
Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Також наразі проводяться обшуки в кабінеті голови Волинської обласної ради Григорія Недопада та в Луцькій міській раді.
Офіційних коментарів від правоохоронних органів станом на цю годину немає.
ВолиньPost стежить за розвитком подій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Також наразі проводяться обшуки в кабінеті голови Волинської обласної ради Григорія Недопада та в Луцькій міській раді.
Офіційних коментарів від правоохоронних органів станом на цю годину немає.
ВолиньPost стежить за розвитком подій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За скоєння летального теракту на Житомирщині судитимуть зрадника
Сьогодні, 11:25
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Сьогодні, 11:16
На Волині вантажівка збила велосипедиста і перевернулася
Сьогодні, 10:51
Після тяжких поранень військовий служить у поліції на Волині
Сьогодні, 10:34