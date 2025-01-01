Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ





Про це йдеться в рішенні антимонопольників від 31 жовтня 2025 року, пише



Антимонопольники встановили, що впродовж серпня-жовтня 2024 року Товариство з додатковою відповідальністю «Ковельська реалбаза» і Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідея» узгоджено взяли участь у шести земельних аукціонах, на яких Колодяжненська сільська рада продавала ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі.



Цікаво, що за підсумками усіх цих аукціонів «Ковельська реалбаза» одержала перемогу лише двічі, придбавши таким чином земельні ділянки площею 0,35 га та 0,33 га за цінами 535 та 515 тисяч гривень відповідно. Натомість ТОВ «Ідея» не мало успіхів на жодному з аукціонів.



У решті торгів лоти дісталися іншій учасниці – Марії Бортник, цінові пропозиції якої були значно привабливішими. На аукціонах з її участю вартість ділянки зростала приблизно на 300-400 тисяч гривень.



Перевіривши усі шість аукціонів, антимонопольники виявили використання обома підприємствами однакових ІР-адрес під час входу на майданчик торгів і для створення електронних скриньок, активні зідзвони між керівниками компаній в цей період, заяви на участь в торгах мають однакові метадані, назву, створені одним автором і завантажені в систему в один день з невеликою різницею в часі. Більше того, автор допустив помилку в організаційній формі товариства «Ідея», назвавши його товариством з додатковою відповідальністю, яким насправді є «Ковельська реалбаза».



Відтак адмінколегія АМКУ постановила, що обидва підприємства діяли узгоджено, чим порушили закон «Про захист економічної конкуренції».



«Узгодження ТЗДВ «Ковельська реалбаза» та ТОВ «Ідея» своїх пропозицій усунуло конкуренцію та змагання між ними під час участі в Аукціонах 1-6, чим порушило право замовника цих аукціонів на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв’язку з наявністю лише справжньої конкуренції», – йдеться у рішенні.



Заперечень і зауважень щодо виявлених фактів ні від «Ковельської реалбази», ні від «Ідеї» антимонопольники не отримували.



Врешті кожну з компаній оштрафували на 408 тисяч гривень. Впродовж трьох років фірми не зможуть брати участь у конкурентних закупівлях державних і комунальних замовників у системі публічних закупівель «Prozorro».



Якщо рішення не оскаржать у судах, то воно стане справжнім ударом для ТОВ «Ідея», яке, схоже, просто підіграло «Ковельській реалбазі» на аукціонах. Підприємство є одним з найбільших підрядників на ремонтах доріг в області, та Ковелі зокрема.



ТОВ «Ідея» створене в Ковелі майже 22 роки тому. Воно є сімейним бізнесом Віктора Козака – чинного депутата і члена постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Волинської обласної ради від політичної сили «За майбутнє».



Формально основний вид діяльності компанії – вантажні автоперевезення, однак на практиці фірма виконує переважно роботи з ремонту та будівництва.



Наразі власницею «Ідеї» вказана дружина депутата Мирослава Козак. Водночас керівником цього підприємства з 2021 року є сам обранець громади.



ТзДВ «Ковельська реалбаза» створене у 1998 року. Засновниками підприємства є подружжя Івана та Надії Смітюхів. Іван Смітюх водночас є його власником. Основний вид діяльності фірми – виробництво готових кормів для тварин. Директором ТЗДВ «Ковельська реалбаза» вказаний Василь Римарчук.



Іван Смітюх – відомий на Волині бізнесмен та політик. У 2020 році вдруге обраний депутатом Волинської обласної ради від Аграрної партії України. Входить до складу постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин.



Цікаво, що і Іван Смітюх, і Віктор Козак в минулому очолювали Ковельську районну державну адміністрацію: перший у 2010-2012 роках, а другий з 2015-го по 2019 рік.



Через змову підприємств, які належать родинам двох обранців громади, Колодяжненська сільська рада недоотримала щонайменше 600 тисяч гривень. Такий висновок можна зробити, проаналізувавши решту чотири аукціони, де лоти дісталися Марії Бортник.

