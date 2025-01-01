Як вибрати пилосос для басейну: прості поради без зайвих складностей

Ручні вакуумні пилососи: просто та недорого

Такий пилосос складається із щітки, телескопічної штанги та вакуумного шланга. Шланг під’єднують до скімера або вакуумної форсунки, а всмоктування забезпечує пісочний фільтр.

Важлива умова – потужність насоса не менше за 5 м³/год.



Як користуватись:



1. Увімкнути фільтрацію.



2. Приєднати штангу та шланг до щітки.



3. Опустити пилосос у воду.



4. Заповнити шланг водою, щоб повітря не потрапило в насос.



5. Під’єднати до скімера – та можна прибирати дно плавними рухами.



Щітки бувають прямокутні для дна, кутові та трикутні універсальні. Штангу обирають за глибиною та розміром басейна.





Акумуляторні ручні пилососи: автономність та зручність

Акумуляторні моделі працюють без насоса та без шлангів – достатньо натиснути кнопку. Мають вагу 1–3 кг та підходять для СПА, надувних, каркасних та стаціонарних басейнів до 80 м³. Під’єднуються до телескопічної штанги так само як вакуумні.



Фільтри можуть бути, як-от:



Кошик – легко мити, велика місткість.

Картридж або мішок – тонка фільтрація від 2 мікронів, затримують пісок та мул.

Подвійна система – кошик + тонкий фільтр.

Кошик підходить для великого сміття, картриджі – для дрібного.





Вакуумні роботи: бюджетний варіант автоматизації

Принцип роботи такий самий, як у ручного вакуумного пилососа: прибирання забезпечує потужність фільтраційної установки. Ви тільки під’єднуєте шланг до скімера – та робот сам рухається по дну.

Це доступне рішення, але сила всмоктування залежить від насоса. Якщо він слабкий – прибирання буде поверхневим.





Електричні роботи: максимальна ефективність без вашої участі

Це найзручніший тип пилососів. Працюють від мережі або акумулятора та повністю автономні. Робот сканує басейн, обирає маршрут та сам очищує дно, а у топових моделях – ще й стінки.



Переваги:



Ретельне всмоктування дрібного бруду та осаду.

Програма руху та розумна навігація.

Нетонучий кабель із захистом від перекручування.

Можливість налаштувати розклад та інтенсивність.

Керування смартфоном (Wi-Fi, Bluetooth).

Потужні роботи легко справляються навіть із великими чашами.





Який пилосос обрати?

Вибір залежить від розміру басейну та ваших звичок.



Ручні вакуумні моделі підходять, якщо:



Басейн приватний та невеликий

Є пісочний фільтр потрібної потужності

Хочеться мінімальних витрат

Акумуляторні моделі – якщо потрібна мобільність:



Немає доступу до фільтрації

Басейн надувний, каркасний чи СПА

Потрібен швидкий точковий збір сміття

Вакуумний робот – бюджетна автоматизація, але лише за наявності потужного насоса.



Електричний робот – найкраще рішення для стаціонарних та комерційних басейнів. Він економить час та забезпечує найвищу якість очищення.



Добре підібраний пилосос робить обслуговування басейну простим та швидким. Дно залишається чистим, вода прозорою, а ви витрачаєте мінімум зусиль. Вибирайте модель під свої задачі – та басейн завжди буде готовий до купання.

