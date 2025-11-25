Україна погодилася на оновлену мирну угоду США, - ЗМІ





Американський співрозмовник ABC News сказав, що "українці погодилися на мирну угоду". Він додав, що є деякі "дрібні деталі", які треба врегулювати, але згода уже є, пише



Ті самі слова опублікували і в CBS News.



"Українці погодилися з мирною угодою. Є деякі дрібні деталі, які треба врегулювати, але вони погодилися з мирною угодою", – процитували вони своє джерело.



Американський генерал Дрісколл вчора і сьогодні провів зустрічі із росіянами в ОАЕ, підтвердив речник американської армії, підполковник Джеффрі Толберт.



"Переговори пройшли дуже добре і ми залишаємося оптимістичними", – сказав він.



За даними ABC, після перемовин України і США в Женеві з плану виключили пункти про амністію за дії, скоєні під час війни, та про обмеження чисельності армії.



Дрісколл до зустрічі з росіянами в ОАЕ був в Україні, а потім брав участь у перемовинах у Женеві. Дрісколла під час його поїздки до України супроводжували начальник штабу армії США генерал Ренді Джордж, командувач армії США в Європі та Африці генерал Кріс Донах'ю, командувач армії США в Європі та Африці, старший сержант армії Майкл Ваймер та генерал-лейтенант Кертіс Баззард, який очолює програму військової допомоги США Україні.



Ці високопоставлені офіцери американської армії не брали участі в наступних переговорах у Женеві та не беруть участі в останніх переговорах з російськими чиновниками в Абу-Дабі.



"Мирний план" США



Минулого тижня до України з візитом прибули американські генерали. В цей же час західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, була вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.



21 листопада український президент записав відеозвернення, де сказав, що є ризик втрати ключового союзника – США – але українська влада намагатиметься відстояти національні інтереси.



22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.



Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.



Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.



Учора CBS повідомили, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США. А Дональд Трамп сказав, що цілком може відбуватися “щось хороше” в контексті угоди про мир.



Член перемовної делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахована.



Паралельно з роботою зі США Україна проводила консультації з лідерами Європи: президент вів обговорення у телефонному режимі. Зокрема, з лідерами Німеччини та Фінляндії.



Нині Рустем Умєров повідомив, що Україна очікує на організацію поїздки Володимира Зеленського до США.



В Кремлі тим часом обурилися зміною першопочаткового плану, який відображав його інтереси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Про це журналісти повідомили з посиланням на анонімних посадовців.Американський співрозмовник ABC News сказав, що "українці погодилися на мирну угоду". Він додав, що є деякі "дрібні деталі", які треба врегулювати, але згода уже є, пише LB.ua Ті самі слова опублікували і в CBS News."Українці погодилися з мирною угодою. Є деякі дрібні деталі, які треба врегулювати, але вони погодилися з мирною угодою", – процитували вони своє джерело.Американський генералвчора і сьогодні провів зустрічі із росіянами в ОАЕ, підтвердив речник американської армії, підполковник"Переговори пройшли дуже добре і ми залишаємося оптимістичними", – сказав він.За даними ABC, після перемовин України і США в Женеві з плану виключили пункти про амністію за дії, скоєні під час війни, та про обмеження чисельності армії.Дрісколл до зустрічі з росіянами в ОАЕ був в Україні, а потім брав участь у перемовинах у Женеві. Дрісколла під час його поїздки до України супроводжували начальник штабу армії США генерал Ренді Джордж, командувач армії США в Європі та Африці генерал Кріс Донах'ю, командувач армії США в Європі та Африці, старший сержант армії Майкл Ваймер та генерал-лейтенант Кертіс Баззард, який очолює програму військової допомоги США Україні.Ці високопоставлені офіцери американської армії не брали участі в наступних переговорах у Женеві та не беруть участі в останніх переговорах з російськими чиновниками в Абу-Дабі.Минулого тижня до України з візитом прибули американські генерали. В цей же час західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, була вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.21 листопада український президент записав відеозвернення, де сказав, що є ризик втрати ключового союзника – США – але українська влада намагатиметься відстояти національні інтереси.22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зятьПід час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.Учора CBS повідомили, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США. Асказав, що цілком може відбуватися “щось хороше” в контексті угоди про мир.Член перемовної делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахована.Паралельно з роботою зі США Україна проводила консультації з лідерами Європи: президент вів обговорення у телефонному режимі. Зокрема, з лідерами Німеччини та Фінляндії.Ниніповідомив, що Україна очікує на організацію поїздки Володимира Зеленського до США.В Кремлі тим часом обурилися зміною першопочаткового плану, який відображав його інтереси.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію