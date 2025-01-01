Священник з Волині став заслуженим донором України: 25 років здає кров

За двадцять п’ять років активного донорства волинський душпастир здав більше двадцяти літрів крові.Про це повідомили у у Волинській єпархії ПЦУ.Усе розпочалося, ділиться декан Успенського округу Луцького районного благочиння протоієрей, ще коли він навчався у Волинській духовній семінарії. На той час йому виповнилося лише вісімнадцять. У знайомого дружина була в пологовому і виникла потреба у крові.«Спершу я не знав, як до цього ставиться Церква. Почав цікавитися і з’ясував, що вона не просто дозволяє, а навіть схвалює», – розповідає душпастир.Відтоді о. Андрій почав робити це систематично. Оскільки, пояснює, зрозумів: це один із моментів служіння ближньому. «Бо якщо ти служиш для людини, отже ти служиш Богу. Адже твоя кров допомагає іншим вижити», – ділиться досвідом панотець.Згодом, коли став священником, настоятелем парафії в с. Гаразджа, донорство стало ще ближчим. Тим паче, що з 2001 року почав опікуватися пацієнтами онко- та тубдиспансерів. «Коли щоденно бачиш людей з хворобами, бачиш, коли вони помирають, тоді ще більше починаєш боротися за своє життя, за життя інших людей», – пояснює протоієрей. Каже, за 25 літ, відколи став донором, жодного разу не сумнівався у своїх діях.Розуміння, що це дуже важливо, ще більше поглибилося, коли поїхав військовим капеланом на фронт у 2014 році. Адже там, у зоні бойових дій, потреба в крові для поранених воїнів є постійною. І часто не можна зволікати жодної хвилини.Крім того, донорська кров потрібна для дітей, які лікуються в онковідділеннях. Багато років о. Андрій співпрацює з громадською організацією «Краплина життя», вони постійно домовляються про поміч, коли це вкрай важливо.Наразі в Україні фіксують критичну потребу в донорській крові та плазмі. Якщо немає протипоказань, кров можна здати в обласних та міських центрах. Адже донорство – це питання збереження життя важкопоранених воїнів, онкохворих пацієнтів та постраждалих після ДТП. Здавати кров можна не частіше як через шістдесят п’ять днів, адже організм має встигнути відновитися.До речі, протоієрей Андрій Мовчанюк є також головою єпархіальної пенітенціарної служби та капеланом Луцького СІЗО.Звання «Заслужений донор України» надається тим, хто здав 100 доз цільної крові, або ж 120 доз плазми, чи 100 доз тромбоцитів.