Священник з Волині став заслуженим донором України: 25 років здає кров
Сьогодні, 16:27
За двадцять п’ять років активного донорства волинський душпастир здав більше двадцяти літрів крові.
Про це повідомили у у Волинській єпархії ПЦУ.
Усе розпочалося, ділиться декан Успенського округу Луцького районного благочиння протоієрей Андрій Мовчанюк, ще коли він навчався у Волинській духовній семінарії. На той час йому виповнилося лише вісімнадцять. У знайомого дружина була в пологовому і виникла потреба у крові.
«Спершу я не знав, як до цього ставиться Церква. Почав цікавитися і з’ясував, що вона не просто дозволяє, а навіть схвалює», – розповідає душпастир.
Відтоді о. Андрій почав робити це систематично. Оскільки, пояснює, зрозумів: це один із моментів служіння ближньому. «Бо якщо ти служиш для людини, отже ти служиш Богу. Адже твоя кров допомагає іншим вижити», – ділиться досвідом панотець.
Згодом, коли став священником, настоятелем парафії в с. Гаразджа, донорство стало ще ближчим. Тим паче, що з 2001 року почав опікуватися пацієнтами онко- та тубдиспансерів. «Коли щоденно бачиш людей з хворобами, бачиш, коли вони помирають, тоді ще більше починаєш боротися за своє життя, за життя інших людей», – пояснює протоієрей. Каже, за 25 літ, відколи став донором, жодного разу не сумнівався у своїх діях.
Розуміння, що це дуже важливо, ще більше поглибилося, коли поїхав військовим капеланом на фронт у 2014 році. Адже там, у зоні бойових дій, потреба в крові для поранених воїнів є постійною. І часто не можна зволікати жодної хвилини.
Крім того, донорська кров потрібна для дітей, які лікуються в онковідділеннях. Багато років о. Андрій співпрацює з громадською організацією «Краплина життя», вони постійно домовляються про поміч, коли це вкрай важливо.
Наразі в Україні фіксують критичну потребу в донорській крові та плазмі. Якщо немає протипоказань, кров можна здати в обласних та міських центрах. Адже донорство – це питання збереження життя важкопоранених воїнів, онкохворих пацієнтів та постраждалих після ДТП. Здавати кров можна не частіше як через шістдесят п’ять днів, адже організм має встигнути відновитися.
До речі, протоієрей Андрій Мовчанюк є також головою єпархіальної пенітенціарної служби та капеланом Луцького СІЗО.
Звання «Заслужений донор України» надається тим, хто здав 100 доз цільної крові, або ж 120 доз плазми, чи 100 доз тромбоцитів.
