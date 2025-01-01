Вісім років позбавлення волі отримав волинянин за зґвалтування 16-річної дівчини
Сьогодні, 17:09
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 36-річного жителя Луцька винуватим у зґвалтуванні неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК України) та призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що у серпні 2024 року нетверезий чоловік зґвалтував 16-річну дівчину.
Зловмисник був раніше неодноразово судимий, у тому числі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.
Невдовзі після вчинення злочину щодо неповнолітньої його затримали і відтоді він перебуває під вартою.
Досудове розслідування та судовий розгляд у провадженні здійснювалися із дотриманням міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, аби не викликати повторного травмування потерпілої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що у серпні 2024 року нетверезий чоловік зґвалтував 16-річну дівчину.
Зловмисник був раніше неодноразово судимий, у тому числі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.
Невдовзі після вчинення злочину щодо неповнолітньої його затримали і відтоді він перебуває під вартою.
Досудове розслідування та судовий розгляд у провадженні здійснювалися із дотриманням міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, аби не викликати повторного травмування потерпілої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вісім років позбавлення волі отримав волинянин за зґвалтування 16-річної дівчини
Сьогодні, 17:09
Україна погодилася на оновлену мирну угоду США, - ЗМІ
Сьогодні, 16:00
Як у Луцьку відзначатимуть новорічні свята. ЗАХОДИ
Сьогодні, 15:40