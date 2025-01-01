У Луцьку засудили чоловіка, який обстріляв військових біля міського ТЦК





Про це пише



Подія сталася вночі 27 серпня 2024 року на вулиці Теремнівській у Луцьку. За даними слідства, після опівночі Ігор Бараннік підійшов до бліндажа військових, які охороняли міський ТЦК, та щонайменше сім разів вистрілив у їхній бік з мисливської рушниці. Останні відкрили вогонь у відповідь.



Унаслідок перестрілки поранення отримав 55-річний військовослужбовець. Його доставили до лікарні з травмами руки, плеча, ноги та ока.



Ігор Бараннік повністю визнав свою вину. У суді він пояснив, що разом із сім’єю проживав у Запоріжжі, а після початку повномасштабної війни переїхав до Луцька. Тут планував розпочати власний бізнес, через що, за його словами, погіршилися стосунки з дружиною та виникали сварки.



Вранці 26 серпня Луцьк зазнав російського обстрілу, що, зі слів Баранніка, ще більше його пригнітило. Після чергової сварки з дружиною, яка сказала, що не чекатиме його у разі мобілізації, чоловік вирішив «налякати» працівників ТЦК. Він спорядив мисливську рушницю сімома патронами та попрямував до терцентру комплектування.



Близько 23:40 обвинувачений підійшов до входу на територію ТЦК і здійснив кілька пострілів у напрямку бліндажа. Бараннік стверджує, що цілився убік і не мав наміру завдати шкоди. Після перестрілки він зібрав гільзи та повернувся додому. Наступного ранку, за його словами, усвідомив скоєне та злякався. У суді чоловік запевнив, що не мав наміру заподіювати військовим тілесних ушкоджень.



Суддя Ігор Ясельський визнав Ігоря Баранніка винним за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із заздалегідь заготовленої вогнепальної або холодної зброї) та призначив 1,5 року тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

