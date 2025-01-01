У Луцьку засудили чоловіка, який обстріляв військових біля міського ТЦК

Луцький міськрайонний суд виніс вирок Ігорю Баранніку, який обстріляв бліндаж військових біля міського ТЦК. Обвинувачений пояснив, що вчинив злочин на емоціях після конфлікту з дружиною, яка заявила, що не чекатиме його у разі мобілізації. Унаслідок інциденту вогнепальне поранення отримав 55-річний військовий. За скоєне чоловіка засудили до 1,5 року тюрми.

Подія сталася вночі 27 серпня 2024 року на вулиці Теремнівській у Луцьку. За даними слідства, після опівночі Ігор Бараннік підійшов до бліндажа військових, які охороняли міський ТЦК, та щонайменше сім разів вистрілив у їхній бік з мисливської рушниці. Останні відкрили вогонь у відповідь.

Унаслідок перестрілки поранення отримав 55-річний військовослужбовець. Його доставили до лікарні з травмами руки, плеча, ноги та ока.

Ігор Бараннік повністю визнав свою вину. У суді він пояснив, що разом із сім’єю проживав у Запоріжжі, а після початку повномасштабної війни переїхав до Луцька. Тут планував розпочати власний бізнес, через що, за його словами, погіршилися стосунки з дружиною та виникали сварки.

Вранці 26 серпня Луцьк зазнав російського обстрілу, що, зі слів Баранніка, ще більше його пригнітило. Після чергової сварки з дружиною, яка сказала, що не чекатиме його у разі мобілізації, чоловік вирішив «налякати» працівників ТЦК. Він спорядив мисливську рушницю сімома патронами та попрямував до терцентру комплектування.

Близько 23:40 обвинувачений підійшов до входу на територію ТЦК і здійснив кілька пострілів у напрямку бліндажа. Бараннік стверджує, що цілився убік і не мав наміру завдати шкоди. Після перестрілки він зібрав гільзи та повернувся додому. Наступного ранку, за його словами, усвідомив скоєне та злякався. У суді чоловік запевнив, що не мав наміру заподіювати військовим тілесних ушкоджень.

Суддя Ігор Ясельський визнав Ігоря Баранніка винним за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із заздалегідь заготовленої вогнепальної або холодної зброї) та призначив 1,5 року тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

