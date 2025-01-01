Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 листопада
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 листопада
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У луцькій мерії – кадрові перестановки
Сьогодні, 20:38
В Україні запускають створення Торфової Асоціації: КП «Волиньприродресурс» серед засновників
Сьогодні, 20:26
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 26 листопада
Сьогодні, 20:00