Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 26 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 26 листопада



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

