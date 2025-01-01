Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 26 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 26 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 26 листопада

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

