У луцькій мерії – кадрові перестановки
Заступник очільника департаменту економічної політики Луцької міської ради Сергій Омельчук звільнився із займаної посади.

Відповідне розпорядження міського голови з'явилось на сайті мерії.

«Відповідно до пункту 1, статті 36 КЗпП України, звільнити 24 листопада 2025 року Омельчука Сергія Васильовича з посади заступника директора департаменту економічної політики Луцької міської ради, начальника відділу інвестиційної політики за угодою сторін», – йдеться у документі.

Підстава звільнення – заява пана Сергія.

У коментарі журналістам сайту «Конкурент» він повідомив, що змінив місце роботи – тепер чоловік трудиться на посаді заступника директора КП «Луцькреклама» і начальника Луцького бізнес-простору, який створили у будівлі колишнього кінотеатру «Батьківщина».

