Скільки заробляє парковка у центрі Луцька





Середні надходження за день – 9 тис. грн, розповів під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів директор КП «АвтоПаркСервіс» Олег Бахтай, пише



Вартість години паркування – 30 грн. Кошти надходять до бюджету громади.



Загалом на майданчику облаштовано 44 місця. У денну пору, каже Бахтай, постійно є 10–15 вільних місць, а увечері зазвичай всі паркомісця зайняті.



На місці чергує працівник, який при потребі допомагає водіям, якщо у паркоматах трапився технічний збій чи інші несправності.



Нагадаємо, майданчик для паркування став платним цьогоріч у вересні.



До слова, щоб не мати непорозумінь і штрафів, водії повинні залишати квитанцію про оплату паркування під склоочисником авто.

