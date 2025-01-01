Скільки заробляє парковка у центрі Луцька
Сьогодні, 21:15
Платний паркувальний майданчик, розташований на вул. Богдана Хмельницького, 1, за місяць отримує дохід в середньому 280 тис. грн.
Середні надходження за день – 9 тис. грн, розповів під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів директор КП «АвтоПаркСервіс» Олег Бахтай, пише misto.media.
Вартість години паркування – 30 грн. Кошти надходять до бюджету громади.
Загалом на майданчику облаштовано 44 місця. У денну пору, каже Бахтай, постійно є 10–15 вільних місць, а увечері зазвичай всі паркомісця зайняті.
На місці чергує працівник, який при потребі допомагає водіям, якщо у паркоматах трапився технічний збій чи інші несправності.
Нагадаємо, майданчик для паркування став платним цьогоріч у вересні.
До слова, щоб не мати непорозумінь і штрафів, водії повинні залишати квитанцію про оплату паркування під склоочисником авто.
