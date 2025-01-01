У російського генерала, який підірвав Каховську ГЕС, дружина – родом з Ковеля

Російський військовий контингент в Венесуелі очолює, той самий генерал, який наказав підірвати Каховську ГЕС.Про це написав у себе в телеграм ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS., дружина генерала, родом з Волині. Вона народилась у місті Ковель.Їхня родина має кілька елітних квартир в Москві.Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українизаявив, що російська федерація продовжує утримувати та розширювати свій військовий контингент у Венесуелі.Про це начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів у коментарі для видання The War Zone.За словами Буданова, у Венесуелі перебуває понад 120 російських військовослужбовців. Їх очолює генерал-полковник Олег Макаревич, командувач так званої оперативної групи «Екватор» Міністерства оборони рф.Макаревич і близько 90 військових розміщені у Каракасі, решта – на об’єктах у Маракайбо, Ла-Ґуайрі та на острові Аведес. Кирило Буданов наголосив на тому, що генерал-полковник Олег Макаревич є ключовою фігурою, відомою своєю злочинною діяльністю в Україні. Під час повномасштабного вторгнення в Україну Макаревич командував угрупованням військ «Дніпро» і «саме він у червні 2023 року організував підрив Каховської ГЕС».Начальник ГУР зазначив, що ротація російських сил у Венесуелі триває вже багато років і не є лише реакцією на посилення американської військової присутності. Він також припустив, що Росія може використовувати цю присутність для прямого діалогу з Вашингтоном, прикриваючись своїми військовими в країні.