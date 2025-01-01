Цифра захмарна: скільки платять продавцям в луцькому «Рошені»





Таку вакансію розмістили на одному з популярних сайтів з пошуку роботи.



Робота в «Рошен»



Мережа Фірмових магазинів ROSHEN шукає продавців-консультантів в магазин, який розташований в луцькому ЦУМі. Зарплату обіцяють у розмірі 30 тисяч гривень, передає



Основні обов’язки:



Консультування та активне обслуговування покупців

Дотримання і виконання корпоративних стандартів

Робота з касовим апаратом

Контроль і дотримання термінів придатності

Здійснення викладки продукції.

Вимоги до кандидата:



Вища / базова / неповна вища / професійно-технічна освіта

Досвід роботи в торгівлі буде перевагою.

Працівнику пропонують:



Конкурентну заробітну плату

Офіційне працевлаштування

Програми навчання

Можливість кар'єрного зростання

Змінний графік роботи (вихідні надаються за змінним графіком).

