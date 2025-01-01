Цифра захмарна: скільки платять продавцям в луцькому «Рошені»

У луцький магазин «Рошен» шукають продавця-консультанта.

Таку вакансію розмістили на одному з популярних сайтів з пошуку роботи.

Робота в «Рошен»

Мережа Фірмових магазинів ROSHEN шукає продавців-консультантів в магазин, який розташований в луцькому ЦУМі. Зарплату обіцяють у розмірі 30 тисяч гривень, передає "Конкурент".

Основні обов’язки:

Консультування та активне обслуговування покупців
Дотримання і виконання корпоративних стандартів
Робота з касовим апаратом
Контроль і дотримання термінів придатності
Здійснення викладки продукції.
Вимоги до кандидата:

Вища / базова / неповна вища / професійно-технічна освіта
Досвід роботи в торгівлі буде перевагою.
Працівнику пропонують:

Конкурентну заробітну плату
Офіційне працевлаштування
Програми навчання
Можливість кар'єрного зростання
Змінний графік роботи (вихідні надаються за змінним графіком).

