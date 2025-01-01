У школах Луцька встановлюють станції очистки води

Шістнадцять станцій очистки питної води уже встановили у Луцьких школах, ще одну - в міській дитячій поліклініці. Цей проєкт реалізовується за підтримки UNICEF спільно з КП “Луцькводоканал” та управлінням освіти Луцької міської ради. В бюветах вода очищається декількома фільтрами, а зразки, які брали на аналізи показали відмінні результати.Про це повідомляють у Луцькій міськраді.“Це можливість дітям не брати воду з дому, не купувати в магазині, а споживати її безпосередньо у школі, - каже міський голова. - Станції очистки також підключені до харчоблоків, що дає змогу використовувати чисту воду для приготування їжі. Це дуже добре, адже якість води, яку ми споживаємо, впливає на наше здоров’я. Якщо ж ми говоримо про дітей, то це особливо, адже чиста, хороша, якісна вода тепер доступна у шістнадцяти школах в необмеженій кількості”.Потужність однієї станції розрахована орієнтовно на 2000 літрів на добу. Цього вистачить абсолютно точно ще й з надлишком.За словами міського голови, в наступному році такі проєкти реалізують в усіх інших школах, а також в Луцькій міській лікарні та Центрі реабілітації для учасників бойових дій.“Важливо, щоб більше людей мали можливість споживати якісну воду фактично безкоштовно. В цьому проєкті наші фінансові затрати невеликі, адже тут залучені переважно кошти іноземних донорів. Обслуговування такої станції буде здійснювати КП “Луцькводоканал”. Сьогодні цим проєктом ми вже охопили понад 15 тисяч дітей в нашій громаді. Якщо в наступному році реалізуємо усе задумане, то ця кількість дітей буде значно більшою”, - наголосив Ігор Поліщук.