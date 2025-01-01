Трамп про війну в Україні: Ми дуже близькі до укладення угоди

Дональд Трамп вважає, що укладення угоди щодо завершення війни РФ проти України вже близько.



Про це повідомляє



Трамп сказав, що за минулий місяць нібито загинуло 25 тисяч українських і російських солдатів.



"Тому я думаю, що ми дуже близькі до укладення угоди. Ми це дізнаємося. Я думав, що це станеться швидше", - уточнив американський лідер.



Мирні переговори



Нагадаємо, США підготували для України і Росії мирну угоду з 28 пунктів. Первісна версія містила велику кількість ультимативних вимог Кремля до Києва.



Для того, щоб змінити мирний план, українська делегація зустрілася з американською в Женеві.



У результаті діалогу з плану вдалося прибрати кілька пунктів. Зокрема, тепер документ не передбачає обов'язкового скорочення чисельності української армії.



Згідно з інформацією Financial Times, тепер мирний план включає тільки 19 пунктів.



Учора, 24 листопада, і сьогодні, 25 листопада, відбуваються переговори американських чиновників із російськими в Абу-Дабі.



Прес-секретар міністра армії США розповів, що переговори проходять добре. Більш детальної офіційної інформації про зустріч поки що немає.



Очікується, що президент України Володимир Зеленський має відвідати Вашингтон і зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до кінця листопада.



За словами керівника ОП Андрія Єрмака, український лідер готовий до зустрічі 27 листопада - у День подяки.

