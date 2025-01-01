26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
26 листопада день народження відзначає головний балетмейстер Волинського народного хору, заслужений України артист Валерій Смирнов.
Також особливе свято у депутата Волинської обласної ради Олександра Тиводара.
ВолиньPost вітає всіх, а також іменників цього дня – Данила, Георгія, Назара та бажає міцного здоров’я, світу, кохання, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів!
26 листопада віряни вшановують пам’ять преподобного Аліпія Стовпника.
26 листопада вшановують коалу Льюїса, врятованого під час австралійських пожеж 2019–2020 років. Тварина не вижила через тяжкі опіки, а дата її смерті стала символічною — днем нагадування про захист дикої природи.
Також сьогодні Всесвітній день сталого транспорту. Ініціатива присвячена зменшенню впливу транспорту на довкілля. За даними ООН, понад 23% світових викидів CO₂ припадає на перевезення. У багатьох містах цього дня організовують заходи на підтримку екологічних альтернатив пересування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особливе свято у депутата Волинської обласної ради Олександра Тиводара.
ВолиньPost вітає всіх, а також іменників цього дня – Данила, Георгія, Назара та бажає міцного здоров’я, світу, кохання, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів!
26 листопада віряни вшановують пам’ять преподобного Аліпія Стовпника.
26 листопада вшановують коалу Льюїса, врятованого під час австралійських пожеж 2019–2020 років. Тварина не вижила через тяжкі опіки, а дата її смерті стала символічною — днем нагадування про захист дикої природи.
Також сьогодні Всесвітній день сталого транспорту. Ініціатива присвячена зменшенню впливу транспорту на довкілля. За даними ООН, понад 23% світових викидів CO₂ припадає на перевезення. У багатьох містах цього дня організовують заходи на підтримку екологічних альтернатив пересування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 26 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп про війну в Україні: Ми дуже близькі до укладення угоди
25 листопада, 23:19
У школах Луцька встановлюють станції очистки води
25 листопада, 22:43
Цифра захмарна: скільки платять продавцям в луцькому «Рошені»
25 листопада, 22:12