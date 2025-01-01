26 листопада на Волині: гортаючи календар

26 листопада день народження відзначає головний балетмейстер Волинського народного хору, заслужений України артистТакож особливе свято у депутата Волинської обласної радиВолиньPost вітає всіх, а також іменників цього дня – Данила, Георгія, Назара та бажає міцного здоров’я, світу, кохання, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів!26 листопада віряни вшановують пам’ять преподобного Аліпія Стовпника.26 листопада вшановують коалу Льюїса, врятованого під час австралійських пожеж 2019–2020 років. Тварина не вижила через тяжкі опіки, а дата її смерті стала символічною — днем нагадування про захист дикої природи.Також сьогодні Всесвітній день сталого транспорту. Ініціатива присвячена зменшенню впливу транспорту на довкілля. За даними ООН, понад 23% світових викидів CO₂ припадає на перевезення. У багатьох містах цього дня організовують заходи на підтримку екологічних альтернатив пересування.