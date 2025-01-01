Чи очікувати магнітні бурі 26 листопада: прогноз

У середу, 26 листопада, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1, яка може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.Протягом останніх 24 годин на Сонці відбулися один спалах класу В та два спалахи класу С, які практично не впливають на Землю.“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.