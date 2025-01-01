Міль у шафі: ТОП натуральних і простих лайфгаків, як вивести шкідника назавжди
Сьогодні, 05:17
Міль є однією з найшкідливіших комах, оскільки здатна знищити одяг, особливо вироби з вовни, хутра, шовку та шкіри. Хоча міль стає найактивнішою навесні та влітку, вона може пробратися до помешкання і в холодну пору року — через відкрите вікно або прикріпившись до одягу, який ви носите.
Про це пише Express.
Саме тому вовну, шовк, хутро та шкіру варто зберігати в герметичних контейнерах, щоб запобігти ураженню.
Існує безліч простих і натуральних способів, щоб відлякати міль та провести ефективну профілактику в шафах і шухлядах:
Лаванда: це найпопулярніший засіб. Потрібно наповнити тканинні мішечки лавандою і покласти їх на полиці.
Спеції та трави: сушений розмарин, чебрець, гвоздика чи лаврове листя також мають відлякувальний ефект. Якщо немає висушених рослин, можна скористатися ефірними оліями.
Кориця: специфічний запах кориці дуже сильно відлякує міль. Розкладіть палички, обгорнувши їх у пергаментний папір, щоб отримати ще й приємний аромат для одягу.
Серед найлегших лайфгаків — використання звичайного господарського мила. Його потрібно лише розкласти на полицях шафи. Запах мила неприємний для шкідника, тому міль швидко покине шафу або взагалі не залетить всередину.
Головне — вчасно помітити шкідника і почати застосовувати ці прості методи для захисту одягу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Express.
Саме тому вовну, шовк, хутро та шкіру варто зберігати в герметичних контейнерах, щоб запобігти ураженню.
Існує безліч простих і натуральних способів, щоб відлякати міль та провести ефективну профілактику в шафах і шухлядах:
Лаванда: це найпопулярніший засіб. Потрібно наповнити тканинні мішечки лавандою і покласти їх на полиці.
Спеції та трави: сушений розмарин, чебрець, гвоздика чи лаврове листя також мають відлякувальний ефект. Якщо немає висушених рослин, можна скористатися ефірними оліями.
Кориця: специфічний запах кориці дуже сильно відлякує міль. Розкладіть палички, обгорнувши їх у пергаментний папір, щоб отримати ще й приємний аромат для одягу.
Серед найлегших лайфгаків — використання звичайного господарського мила. Його потрібно лише розкласти на полицях шафи. Запах мила неприємний для шкідника, тому міль швидко покине шафу або взагалі не залетить всередину.
Головне — вчасно помітити шкідника і почати застосовувати ці прості методи для захисту одягу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Міль у шафі: ТОП натуральних і простих лайфгаків, як вивести шкідника назавжди
Сьогодні, 05:17
Чи очікувати магнітні бурі 26 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп про війну в Україні: Ми дуже близькі до укладення угоди
25 листопада, 23:19