Міль у шафі: ТОП натуральних і простих лайфгаків, як вивести шкідника назавжди





Саме тому вовну, шовк, хутро та шкіру варто зберігати в герметичних контейнерах, щоб запобігти ураженню.



Існує безліч простих і натуральних способів, щоб відлякати міль та провести ефективну профілактику в шафах і шухлядах:



Лаванда: це найпопулярніший засіб. Потрібно наповнити тканинні мішечки лавандою і покласти їх на полиці.



Спеції та трави: сушений розмарин, чебрець, гвоздика чи лаврове листя також мають відлякувальний ефект. Якщо немає висушених рослин, можна скористатися ефірними оліями.



Кориця: специфічний запах кориці дуже сильно відлякує міль. Розкладіть палички, обгорнувши їх у пергаментний папір, щоб отримати ще й приємний аромат для одягу.



Серед найлегших лайфгаків — використання звичайного господарського мила. Його потрібно лише розкласти на полицях шафи. Запах мила неприємний для шкідника, тому міль швидко покине шафу або взагалі не залетить всередину.



Головне — вчасно помітити шкідника і почати застосовувати ці прості методи для захисту одягу.

