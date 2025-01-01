У Луцьку запрацював сервіс «Мобільне замовлення» від «МакДональдз»





Тестувати функцію почали 28 жовтня у закладах Києва, а згодом сервіс став доступний по всій Україні, зокрема й у Луцьку (просп. Соборності, 43) та Липинах (вул. Окружна, 62), пише



Тепер відвідувачі можуть замовити їжу ще у дорозі до закладу. Для цього потрібно:



Зайти в застосунок «МакДональдз» і натиснути «Замовлення».



Обрати заклад, де хочете замовити.



Додати страви в кошик.



Обрати спосіб отримання («МакДрайв», обслуговування за столиком чи зона видачі замовлень з собою).



Оплатити замовлення.



Завітати у заклад і забрати їжу та напої.



Завантажити застосунок можна з App Store та Google Play.

