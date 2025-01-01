У Луцьку запрацював сервіс «Мобільне замовлення» від «МакДональдз»

У Луцьку запрацював сервіс «Мобільне замовлення» від «МакДональдз»
Ресторан швидкого харчування «МакДональдз» запустив новий сервіс, який дозволяє замовити страву через застосунок і забрати її в закладі по готовності.

Тестувати функцію почали 28 жовтня у закладах Києва, а згодом сервіс став доступний по всій Україні, зокрема й у Луцьку (просп. Соборності, 43) та Липинах (вул. Окружна, 62), пише «misto.media».

Тепер відвідувачі можуть замовити їжу ще у дорозі до закладу. Для цього потрібно:

Зайти в застосунок «МакДональдз» і натиснути «Замовлення».

Обрати заклад, де хочете замовити.

Додати страви в кошик.

Обрати спосіб отримання («МакДрайв», обслуговування за столиком чи зона видачі замовлень з собою).

Оплатити замовлення.

Завітати у заклад і забрати їжу та напої.

Завантажити застосунок можна з App Store та Google Play.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мак, луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку запрацював сервіс «Мобільне замовлення» від «МакДональдз»
Сьогодні, 08:15
Молочні продукти різко здешевшають: прогноз цін до Нового року
Сьогодні, 07:12
Міль у шафі: ТОП натуральних і простих лайфгаків, як вивести шкідника назавжди
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 26 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 26 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8