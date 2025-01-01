У Луцьку запрацював сервіс «Мобільне замовлення» від «МакДональдз»
Сьогодні, 08:15
Ресторан швидкого харчування «МакДональдз» запустив новий сервіс, який дозволяє замовити страву через застосунок і забрати її в закладі по готовності.
Тестувати функцію почали 28 жовтня у закладах Києва, а згодом сервіс став доступний по всій Україні, зокрема й у Луцьку (просп. Соборності, 43) та Липинах (вул. Окружна, 62), пише «misto.media».
Тепер відвідувачі можуть замовити їжу ще у дорозі до закладу. Для цього потрібно:
Зайти в застосунок «МакДональдз» і натиснути «Замовлення».
Обрати заклад, де хочете замовити.
Додати страви в кошик.
Обрати спосіб отримання («МакДрайв», обслуговування за столиком чи зона видачі замовлень з собою).
Оплатити замовлення.
Завітати у заклад і забрати їжу та напої.
Завантажити застосунок можна з App Store та Google Play.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Тестувати функцію почали 28 жовтня у закладах Києва, а згодом сервіс став доступний по всій Україні, зокрема й у Луцьку (просп. Соборності, 43) та Липинах (вул. Окружна, 62), пише «misto.media».
Тепер відвідувачі можуть замовити їжу ще у дорозі до закладу. Для цього потрібно:
Зайти в застосунок «МакДональдз» і натиснути «Замовлення».
Обрати заклад, де хочете замовити.
Додати страви в кошик.
Обрати спосіб отримання («МакДрайв», обслуговування за столиком чи зона видачі замовлень з собою).
Оплатити замовлення.
Завітати у заклад і забрати їжу та напої.
Завантажити застосунок можна з App Store та Google Play.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку запрацював сервіс «Мобільне замовлення» від «МакДональдз»
Сьогодні, 08:15
Молочні продукти різко здешевшають: прогноз цін до Нового року
Сьогодні, 07:12
Чи очікувати магнітні бурі 26 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30