Молочні продукти різко здешевшають: прогноз цін до Нового року





Це пояснила заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас, передає



Основною причиною цінового падіння є різке зниження вартості продукції на європейському ринку.



«Починаючи з кінця літа, ціни на масло у світі знизилися на понад 30%. Українські експортери продавали цей продукт до ЄС минулого року по 7 євро за кілограм. Зараз ця вартість становить не вище 4,5 євро,» — зазначила експертка.



Таке глобальне зниження, своєю чергою, значно вплинуло на закупівельні ціни на сире молоко. Наприклад, вартість молока класу «екстра» вже знизилася на 17% у середині листопада.



За таких умов чимало українських виробників змушені працювати «у собівартість», а деякі — навіть у збиток. Ця ситуація призводить до того, що українські переробники активно переорієнтовуються на внутрішнього споживача.



Зниження цін на полицях магазинів відбуватиметься переважно у вигляді акцій, досягаючи обіцяних 30–35%.

