Молочні продукти різко здешевшають: прогноз цін до Нового року

Молочні продукти різко здешевшають: прогноз цін до Нового року
На українському ринку очікується значне здешевлення жирних молочних продуктів, яке, за прогнозами, може сягнути 30–35% до Нового року. Цей тренд збережеться щонайменше до першої половини 2026 року.

Це пояснила заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас, передає ТСН.

Основною причиною цінового падіння є різке зниження вартості продукції на європейському ринку.

«Починаючи з кінця літа, ціни на масло у світі знизилися на понад 30%. Українські експортери продавали цей продукт до ЄС минулого року по 7 євро за кілограм. Зараз ця вартість становить не вище 4,5 євро,» — зазначила експертка.

Таке глобальне зниження, своєю чергою, значно вплинуло на закупівельні ціни на сире молоко. Наприклад, вартість молока класу «екстра» вже знизилася на 17% у середині листопада.

За таких умов чимало українських виробників змушені працювати «у собівартість», а деякі — навіть у збиток. Ця ситуація призводить до того, що українські переробники активно переорієнтовуються на внутрішнього споживача.

Зниження цін на полицях магазинів відбуватиметься переважно у вигляді акцій, досягаючи обіцяних 30–35%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ринок, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Молочні продукти різко здешевшають: прогноз цін до Нового року
Сьогодні, 07:12
Міль у шафі: ТОП натуральних і простих лайфгаків, як вивести шкідника назавжди
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 26 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 26 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8