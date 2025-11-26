Трамп заявив, що Москва «погодилася на деякі поступки»

Дональд Трамп прокоментував ситуацію з переговорами щодо завершення російсько-української війни для преси у літаку Air Force One.



Про це пише



Також Трамп стверджує, що американська переговорна група "досягає прогресу з Україною та Росією", а Москва нібито "погодилася на деякі поступки".



"Їхня велика поступка – це якби припинити битви і не захоплювали більше землі", – сказав він.



Трамп анонсував поїздку його спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви наступного тижня.



Він також сказав, що гарантії безпеки напрацьовуватимуть спільно з Європою.



Коментуючи питання територій, які Україні пропонували "віддати" Росії, американський президент сказав, що зараз все рухається в одну сторону і росіяни "можуть отримати" цю територію в наступні декілька місяців.



"Тож або ви хочете битися і втратити інші 50-60 000 людей, або ви хочете зробити щось зараз", – сказав він.



Зазначимо, що Росія намагається захопити Донецьку і Луганську області з 2014 року, і окупувати їх повністю їй не вдалося, попри кинуті на це сили.



ЗМІ говорять про відсутність з боку Трампа інтересу щодо змісту положень потенційної мирної угоди: він готовий затвердити будь-який документ, аби лише Росія та Україна якомога швидше його підписали.

