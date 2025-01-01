У Луцьку біля залізничного вокзалу облаштують платну парковку

У 2026 році на просп. Грушевського з північної сторони від залізничного вокзалу у Луцьку може з’явитися новий платний паркомайданчик.

Про це розповів під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів директор КП «АвтоПаркСервіс» Олег Бахтай, пише misto.media.

З його слів, наразі на підприємстві вивчають, як облаштувати парковку, адже поруч розташоване місце відстою маршруток і є заїзд до житлового комплексу, який доведеться перекрити. На парковці планують встановити в’їзні та виїзні термінали.

«Протягом зими плануємо розробити схему організації дорожнього руху, згодом — розробити тарифи, оголошувати тендер на закупівлю необхідного обладнання», — зазначив він.

Нагадаємо, цьогоріч у вересні запрацював платний паркомайданчик поблизу драмтеатру на вул. Богдана Хмельницького, 1.

