У Луцьку біля залізничного вокзалу облаштують платну парковку





Про це розповів під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів директор КП «АвтоПаркСервіс» Олег Бахтай, пише



З його слів, наразі на підприємстві вивчають, як облаштувати парковку, адже поруч розташоване місце відстою маршруток і є заїзд до житлового комплексу, який доведеться перекрити. На парковці планують встановити в’їзні та виїзні термінали.



«Протягом зими плануємо розробити схему організації дорожнього руху, згодом — розробити тарифи, оголошувати тендер на закупівлю необхідного обладнання», — зазначив він.



Нагадаємо, цьогоріч у вересні запрацював платний паркомайданчик поблизу драмтеатру на вул. Богдана Хмельницького, 1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

