Затримали виконавця подвійного теракту в Дніпрі

Працівники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» затримали неповнолітнього агента рф, який на замовлення рашистів вчинив подвійний теракт у Дніпрі.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція затримали агента рф, який вдень 23 листопада здійснив подвійний теракт у Дніпрі.

Йдеться про підрив двох саморобних вибухових пристроїв (СВП) поблизу залізничної колії у приватному секторі обласного центру.

Унаслідок першого підриву загинув 35-річний наркозалежний, якого окупанти заманили шукати «закладки», а його підрив використали як приманку для поліцейських.

Після прибуття на виклик 102 наряду поліції з вибухотехніками, рашисти привели в дію ще один СВП, за результатами чого один з поліцейських отримав тяжкі поранення.

Правоохоронці затримали агента, який заклав вибухівку протягом однієї доби після теракту, одразу, коли він приїхав до Києва, де тимчасово проживав та планував «залягти на дно».

За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився 16-річний переселенець із Сум, що тимчасово проживав у столиці. До уваги російської спецслужби юнак потрапив у Телеграм-каналах, де шукав «легкі заробітки».
Після вербування рашисти відрядили свого агента до Дніпра, де він оселився в місцевому готелі, а потім під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення СВП.

За інструкцією російського куратора зловмисник виготовив дві вибухівки, спорядив їх мобільними телефонами для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасники.
Після цього фігурант заклав СВП біля об’єкта Укрзалізниці, координати якого отримав заздалегідь. Також він розмістив неподалік місця запланованого теракту камеру, щоб рашисти змогли відстежити прибуття жертв.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Неповнолітньому загрожує до 15 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

