У Дніпрі 18-річний студент виготовлявав бомби для нових терактів
Сьогодні, 14:39
СБУ викрила завербованого рф студента, який виготовляв бомби для нових терактів у Дніпрі.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим спробам рашистів здійснити теракти у Дніпрі. За результатом дій на випередження у місті затримано 18-річного студента, який на замовлення рф виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для серії підривів.
Встановлено, що студент місцевого професійно-технічного училища шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, де й потрапив до уваги російських спецслужбістів.
Після дистанційного вербування агент переїхав до орендованої квартири, в якій облаштував підпільну лабораторію для виготовлення вибухівки.
За матеріалами справи, гроші на «переїзд» та закупівлю компонентів для СВП студент отримав від окупантів.
Агент мав завдання виготовити вибухівку та замаскувати її під вогнегасник, а для дистанційного підриву – спорядити мобільним телефоном.
У подальшому фігурант планував отримати від окупантів координати, за якими він мав залишити готовий СВП для здійснення теракту.
Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали у тимчасовому помешканні, коли він завершував виготовлення першої вибухівки.
Під час обшуку в затриманого вилучено комплектуючі для бомби і смартфон, з якого він контактував з куратором з рф.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим спробам рашистів здійснити теракти у Дніпрі. За результатом дій на випередження у місті затримано 18-річного студента, який на замовлення рф виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для серії підривів.
Встановлено, що студент місцевого професійно-технічного училища шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, де й потрапив до уваги російських спецслужбістів.
Після дистанційного вербування агент переїхав до орендованої квартири, в якій облаштував підпільну лабораторію для виготовлення вибухівки.
За матеріалами справи, гроші на «переїзд» та закупівлю компонентів для СВП студент отримав від окупантів.
Агент мав завдання виготовити вибухівку та замаскувати її під вогнегасник, а для дистанційного підриву – спорядити мобільним телефоном.
У подальшому фігурант планував отримати від окупантів координати, за якими він мав залишити готовий СВП для здійснення теракту.
Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали у тимчасовому помешканні, коли він завершував виготовлення першої вибухівки.
Під час обшуку в затриманого вилучено комплектуючі для бомби і смартфон, з якого він контактував з куратором з рф.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Дніпрі 18-річний студент виготовлявав бомби для нових терактів
Сьогодні, 14:39
Росія причетна до вибухів на залізниці у Польщі, - спецслужби
Сьогодні, 14:05
Депутати заблокували трибуну парламенту з вимогою відправити у відставку весь Кабмін
Сьогодні, 13:11
Біля Луцька водій авто на смерть збив 39-річного пішохода
Сьогодні, 13:04
Росія запустила програму порятунку «Газпрому» за кошти бюджету
Сьогодні, 12:35