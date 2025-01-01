Росія причетна до вибухів на залізниці у Польщі, - спецслужби





Про це заявив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський, повідомляє



"Справа в тому, що все вказує на те, що це Росія. Ми вже можемо впевнено назвати це терористичним актом, ініційованим спецслужбами зі Сходу", – заявив Добжинський.



Він також підкреслив, що розслідування двох інцидентів на польській залізниці цьому етапі має залишатися конфіденційним, щоб забезпечити його ефективність.



"Я не можу сказати, на якому етапі перебувають офіцери, або над чим вони зараз працюють, і які нитки вони пов’язують або які зачіпки вони аналізують. Російські спецслужби дуже хотіли б мати цю інформацію", – додав речник координатора польських спецслужб.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі виявили пошкоджену залізничну колію на важливому напрямку, який веде до кордону з Україною. Машиніст помітив дефект інфраструктури неподалік станції PKP Mika в районі Жичина, що в Гарволінському повіті Мазовецького воєводства.



Згодом прем’єр-міністр Дональд Туск підтвердив: колії на маршруті Варшава–Люблін, яким надходить допомога для України, були пошкоджені внаслідок вибуху. В "Укрзалізниці" уточнили, що, за даними польських служб, вибуховий пристрій спрацював на зазначеній ділянці та зруйнував полотно.



Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польські військові перевірять безпеку ще 120 кілометрів залізничних колій, які ведуть до українського кордону, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.



Наразі відомо, що слідчі дізнались, хто купив дві SIM-картки для телефонів, що використовувались для підриву колії на перегоні Варшава-Люблін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Все вказує на те, що російські спецслужби причетні до організації вибухів на польській залізниці, через яку транспортувалась допомога від союзників в Україну.Про це заявив речник координатора польських спецслужб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian."Справа в тому, що все вказує на те, що це Росія. Ми вже можемо впевнено назвати це терористичним актом, ініційованим спецслужбами зі Сходу", – заявив Добжинський.Він також підкреслив, що розслідування двох інцидентів на польській залізниці цьому етапі має залишатися конфіденційним, щоб забезпечити його ефективність."Я не можу сказати, на якому етапі перебувають офіцери, або над чим вони зараз працюють, і які нитки вони пов’язують або які зачіпки вони аналізують. Російські спецслужби дуже хотіли б мати цю інформацію", – додав речник координатора польських спецслужб.Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі виявили пошкоджену залізничну колію на важливому напрямку, який веде до кордону з Україною. Машиніст помітив дефект інфраструктури неподалік станції PKP Mika в районі Жичина, що в Гарволінському повіті Мазовецького воєводства.Згодом прем’єр-міністр Дональд Туск підтвердив: колії на маршруті Варшава–Люблін, яким надходить допомога для України, були пошкоджені внаслідок вибуху. В "Укрзалізниці" уточнили, що, за даними польських служб, вибуховий пристрій спрацював на зазначеній ділянці та зруйнував полотно.Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польські військові перевірять безпеку ще 120 кілометрів залізничних колій, які ведуть до українського кордону, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.Наразі відомо, що слідчі дізнались, хто купив дві SIM-картки для телефонів, що використовувались для підриву колії на перегоні Варшава-Люблін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію