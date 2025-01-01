Депутати заблокували трибуну парламенту з вимогою відправити у відставку весь Кабмін

Петром Порошенком заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи відправити у відставку весь чинний Кабінет Міністрів.



Про це стало відомо із трансляції Ради, пише



Так, під час свого виступу Порошенко заявив, що влада не може відбутися звільненням лише двох міністрів — очільників Мін’юсту та Міненерго Германа Галущенка та Світлани Гринчук.



Порошенко назвав їх «цапами-відбувайлами», а також додав, що сьогодні «Господь подарував шанс особисто зустрітися із Зеленським, аби почати чесний діалог національного порятунку».



Окрім цього, лідер «ЄС» закликав «зупинити уряд Алі-Баби» та «рішуче сформувати коаліцію й відновити довіру народу».



Після закінчення свого виступу він звернувся до своїх депутатів, що стояли поруч із ним, зі словами «Не розходимося», а потім вони всі почали скандувати: «Уряд геть!».



Після цього спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закінчив засідання парламенту.



Це означає, що запланований на сьогодні розгляд постанов про звільнення міністрів Галущенка та Гринчук, яких пов’язують із масштабною корупційною схемою в енергетиці, не відбудеться.



Нагадаємо, на тлі операції НАБУ «Мідас» міністерка енергетики Світлана Гринчук подала у відставку. Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та самої Гринчук.



А до цього президент Володимир Зеленський після викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці попросив прем’єр-міністерку звільнити міністрів юстиції та енергетики — Германа Галущенка та Світлану Гринчук.

