Росія запустила програму порятунку «Газпрому» за кошти бюджету
Сьогодні, 12:35
У росії фактично запускають програму порятунку «Газпрому» після колапсу його газового бізнесу.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія, яка втратила європейський ринок і отримала рекордні збитки, тепер отримає податкові пільги за рахунок інших гравців галузі.
Держдума рф схвалила податкову пільгу 64 млрд рублів ($787 млн ) для ямальських «дочок» Газпрому (листопад 2026 – серпень 2028) — фактично багаторічну фінансову «подушку» для монополії.
Заплатять за порятунок державного гіганта незалежні виробники газу: їм підвищать податкове навантаження через вилучення додаткових доходів від індексації цін. Тобто ринок змушують компенсувати збитки компанії, яка сама ж втратила головний напрямок збуту.
Фінансовий стан «Газпрому» стрімко погіршується: за підсумками минулого року монополія отримала 1,02 трлн рублів збитку, а за січень–вересень цього року показала ще 170,3 млрд рублів мінусу.
Рішення Держдуми демонструє, що без державної підтримки «Газпром» не здатен утримуватися на плаву.
Кремль фактично визнає: колись прибутковий газовий гігант потребує ручного порятунку, щоби не завалитися під власними збитками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Reuters.
Компанія, яка втратила європейський ринок і отримала рекордні збитки, тепер отримає податкові пільги за рахунок інших гравців галузі.
Держдума рф схвалила податкову пільгу 64 млрд рублів ($787 млн ) для ямальських «дочок» Газпрому (листопад 2026 – серпень 2028) — фактично багаторічну фінансову «подушку» для монополії.
Заплатять за порятунок державного гіганта незалежні виробники газу: їм підвищать податкове навантаження через вилучення додаткових доходів від індексації цін. Тобто ринок змушують компенсувати збитки компанії, яка сама ж втратила головний напрямок збуту.
Фінансовий стан «Газпрому» стрімко погіршується: за підсумками минулого року монополія отримала 1,02 трлн рублів збитку, а за січень–вересень цього року показала ще 170,3 млрд рублів мінусу.
Рішення Держдуми демонструє, що без державної підтримки «Газпром» не здатен утримуватися на плаву.
Кремль фактично визнає: колись прибутковий газовий гігант потребує ручного порятунку, щоби не завалитися під власними збитками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Депутати заблокували трибуну парламенту з вимогою відправити у відставку весь Кабмін
Сьогодні, 13:11
Біля Луцька водій авто на смерть збив 39-річного пішохода
Сьогодні, 13:04
Росія запустила програму порятунку «Газпрому» за кошти бюджету
Сьогодні, 12:35
«Перемога – це не тільки сила зброї». Історія головного сержанта волинського підрозділу НГУ
Сьогодні, 12:12