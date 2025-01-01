Росія запустила програму порятунку «Газпрому» за кошти бюджету

У росії фактично запускають програму порятунку «Газпрому» після колапсу його газового бізнесу.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія, яка втратила європейський ринок і отримала рекордні збитки, тепер отримає податкові пільги за рахунок інших гравців галузі.

Держдума рф схвалила податкову пільгу 64 млрд рублів ($787 млн ) для ямальських «дочок» Газпрому (листопад 2026 – серпень 2028) — фактично багаторічну фінансову «подушку» для монополії.

Заплатять за порятунок державного гіганта незалежні виробники газу: їм підвищать податкове навантаження через вилучення додаткових доходів від індексації цін. Тобто ринок змушують компенсувати збитки компанії, яка сама ж втратила головний напрямок збуту.

Фінансовий стан «Газпрому» стрімко погіршується: за підсумками минулого року монополія отримала 1,02 трлн рублів збитку, а за січень–вересень цього року показала ще 170,3 млрд рублів мінусу.

Рішення Держдуми демонструє, що без державної підтримки «Газпром» не здатен утримуватися на плаву.

Кремль фактично визнає: колись прибутковий газовий гігант потребує ручного порятунку, щоби не завалитися під власними збитками.

