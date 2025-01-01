Материнська відвага та сила чекання: огляд вистав у Луцьку 18 – 23 листопада





Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть філософські і сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 18 до 23 листопада.



Історія, що торкає серце й спонукає вірити в надію.



У вівторок, 18 листопада, о 18:00 на основній сцені – прем’єра драматичної хроніки надії «У пошуках Афіни» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година (без антракту).



Драма заснована на реальних подіях і розповідає про материнську відвагу, силу чекання та непохитну надію. Герої вистави долають випробування війни, знаходячи у собі сміливість і людяність навіть у найтемніші часи.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Коли минуле стукає у двері – чи готові ми їх відчинити?



У вівторок, 18 листопада, о 18:00, на камерній сцені – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Це історія про зустріч із невідомим, що примушує героїв переосмислити власні вчинки й страхи. Незваний гість приходить, аби нагадати: за кожними дверима ховається вибір.



Держава вимагає вірності, але хто відповість за правду?



У суботу, 22 листопада, о 17:00 – драма на дві дії «Державна зрада» Рея Лепіки. Основна сцена. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



У постановці особисте зіштовхується з політичним, а вибір між владою й совістю стає питанням життя. Це гостра історія про систему, що перевіряє людину на міцність.



Подорож триває, і Дивокрай чекає на сміливців!



У неділю, 23 листопада, о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Мюзикл для всієї родини переносить Алісу у світ неймовірних пригод, де все можливо, а фантазія не знає меж. Герої разом із глядачами долають дивні випробування, зустрічають нових друзів і вчаться вірити у чудеса.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Коли хитрощі стають мистецтвом, веселощі не забаряться.



У неділю ввечері, 23 листопада, о 17:00, на основній сцені– комедія на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Цей сюжет про двох невтомних аферисток, які підкорюють кожного, кого зустрічають на шляху. Їхні вигадливі витівки підштовхують глядачів сміятися, аплодувати і гадати, що ж станеться далі.



