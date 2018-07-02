У Волинському драмтеатрі щонеділі розігруватимуть подарунки для дітей

Відтепер щонеділі у Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім.розігруватимуть подарунки серед юних глядачів.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."Нарешті! Перший розіграш відбувся! Тепер можемо розповісти та показати, як усе було. А ще закликати вас приходити щонеділі. Адже після кожної вистави для дітей даруватимемо подарунок від наших партнерів – компанії "Тигрес", українського виробника іграшок, йдеться про різдвяного, який допомагає виконувати бажання, а також сертифікати, завдяки яким матимете можливість щовихідних поринати у чарівний світ театральної магії", - йдеться у дописі.Ельфік - один із представників першого в Україні авторського бренду екологічних іграшок для дітей у стилі казкових героїв, який заснувала співвласниця компанії "Тигрес"У неділю, 9 грудня, в театрі підготували ще один сюрприз - усі глядачі отримають флаєр-знижку на 20% від вартості на обрану іграшку. Замовлення можна буде зробити в інтернет-магазині tigres.ua."Чекаємо о 12:00 на різдвяній казці та наступному розіграші!", - запрошують в театрі.