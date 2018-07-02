У Волинському драмтеатрі щонеділі розігруватимуть подарунки для дітей
Сьогодні, 09:00
Відтепер щонеділі у Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка розігруватимуть подарунки серед юних глядачів.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"Нарешті! Перший розіграш відбувся! Тепер можемо розповісти та показати, як усе було. А ще закликати вас приходити щонеділі. Адже після кожної вистави для дітей даруватимемо подарунок від наших партнерів – компанії "Тигрес", українського виробника іграшок, йдеться про різдвяного Ельфіка, який допомагає виконувати бажання, а також сертифікати, завдяки яким матимете можливість щовихідних поринати у чарівний світ театральної магії", - йдеться у дописі.
Ельфік - один із представників першого в Україні авторського бренду екологічних іграшок для дітей у стилі казкових героїв, який заснувала співвласниця компанії "Тигрес" Ірина Дубчук.
У неділю, 9 грудня, в театрі підготували ще один сюрприз - усі глядачі отримають флаєр-знижку на 20% від вартості на обрану іграшку. Замовлення можна буде зробити в інтернет-магазині tigres.ua.
"Чекаємо о 12:00 на різдвяній казці та наступному розіграші!", - запрошують в театрі.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"Нарешті! Перший розіграш відбувся! Тепер можемо розповісти та показати, як усе було. А ще закликати вас приходити щонеділі. Адже після кожної вистави для дітей даруватимемо подарунок від наших партнерів – компанії "Тигрес", українського виробника іграшок, йдеться про різдвяного Ельфіка, який допомагає виконувати бажання, а також сертифікати, завдяки яким матимете можливість щовихідних поринати у чарівний світ театральної магії", - йдеться у дописі.
Ельфік - один із представників першого в Україні авторського бренду екологічних іграшок для дітей у стилі казкових героїв, який заснувала співвласниця компанії "Тигрес" Ірина Дубчук.
У неділю, 9 грудня, в театрі підготували ще один сюрприз - усі глядачі отримають флаєр-знижку на 20% від вартості на обрану іграшку. Замовлення можна буде зробити в інтернет-магазині tigres.ua.
"Чекаємо о 12:00 на різдвяній казці та наступному розіграші!", - запрошують в театрі.
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