На Волині чоловік одразу ж після виходу з тюрми вкрав гаманець у працівниці селищної ради





Відповідний вирок ухвалив Маневицький районний суд, пишуть



Як ідеться у матеріалах справи, злочин вчинив уродженець Білорусі Дмитро П. Чоловік має третю групу інвалідності, раніше судимий. 20 вересня він був умовно-достроково звільнений з місць позбавлення волі.



Вже через вісім днів після звільнення Дмитро П. вчинив новий злочин. У приміщенні Маневицької селищної ради злочинець проник до кабінету приймальні та вкрав з жіночої сумочки працівниці гаманець. Загальна сума вкраденого – 3 тисячі 848 гривень.



Крадій визнав свою вину в суді, розповівши, що на крадені гроші купив цигарок. На виході з селища того ж дня його зупинили поліцейські, які запитали, чи він не причетний до крадіжки. Дмитро П. одразу зізнався. Злочинець просив вибачення у потерпілої та зауважував, що щиро кається.



Дмитру П. суд призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі, приєднавши до остаточного вироку чотири місяці невідбутого покарання.

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