Лукашенко розпочав турне Африкою

Лукашенко розпочав турне Африкою
З 9 грудня розпочинається візит самопроголошеного президента Білорусі до африканських країн.

Про це повідомляють у пресслужбі Лукашенка, пише Українська правда.

У Лукашенка заявили, що він "відвідає низку країн", не називаючи, які саме.

У рамках візиту Олександр Лукашенко відвідає низку країн африканського континенту.

За словами пресслужби, робота "буде спрямована на інтенсифікацію взаємодії за всіма взаємовигідними напрямками", а також Лукашенко хоче встановити міцні зв'язки Білорусі з країнами Африки.

Пізніше пресслужба повідомила, що літак Лукашенка приземлився в Екваторіальній Гвінеї.

За даними білоруської опозиції, місцевий диктатор Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, якому 81 рік, і з них 44 він перебуває на чолі держави, - друг Лукашенка, і нещодавно бував у Мінську.

"Мотолько" також нагадує, що Білорусь "уже 10 днів справляється без сім'ї Лукашенка".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лукашенко, Африка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лукашенко розпочав турне Африкою
Сьогодні, 03:44
Естонія готова сприяти розв'язанню ситуації з блокадою на польсько-українському кордоні
Сьогодні, 01:46
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна змушена перейти до оборони: контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року, – WSJ
09 грудень, 23:37
МЗС України відреагувало на наміри росії провести президентські вибори на ТОТ
09 грудень, 22:56
Схожі новини
Лукашенко покликав Орбана в Білорусь Лукашенко покликав Орбана в Білорусь
29 жовтень, 01:16
Обіцяють видавати квартири без черги: Білорусь заманює вагнерівців до своєї ПВК Обіцяють видавати квартири без черги: Білорусь заманює вагнерівців до своєї ПВК
22 вересень, 16:40
Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком
14 вересень, 11:36
Лукашенко намагається використати свій вплив на ПВК «Вагнер» для отримання поступок від Путіна, – ISW Лукашенко намагається використати свій вплив на ПВК «Вагнер» для отримання поступок від Путіна, – ISW
26 липень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лукашенко розпочав турне Африкою
Сьогодні, 03:44
 0
Естонія готова сприяти розв'язанню ситуації з блокадою на польсько-українському кордоні
Сьогодні, 01:46
 0
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна змушена перейти до оборони: контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року, – WSJ
09 грудень, 23:37
 0
МЗС України відреагувало на наміри росії провести президентські вибори на ТОТ
09 грудень, 22:56
 0
Медіа
відео
1/8