Лукашенко розпочав турне Африкою





Про це повідомляють у пресслужбі Лукашенка, пише



У Лукашенка заявили, що він "відвідає низку країн", не називаючи, які саме.



У рамках візиту Олександр Лукашенко відвідає низку країн африканського континенту.



За словами пресслужби, робота "буде спрямована на інтенсифікацію взаємодії за всіма взаємовигідними напрямками", а також Лукашенко хоче встановити міцні зв'язки Білорусі з країнами Африки.



Пізніше пресслужба повідомила, що літак Лукашенка приземлився в Екваторіальній Гвінеї.



За даними білоруської опозиції, місцевий диктатор Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, якому 81 рік, і з них 44 він перебуває на чолі держави, - друг Лукашенка, і нещодавно бував у Мінську.



"Мотолько" також нагадує, що Білорусь "уже 10 днів справляється без сім'ї Лукашенка".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 9 грудня розпочинається візит самопроголошеного президента Білорусі до африканських країн.Про це повідомляють у пресслужбі Лукашенка, пише Українська правда У Лукашенка заявили, що він "відвідає низку країн", не називаючи, які саме.У рамках візитувідвідає низку країн африканського континенту.За словами пресслужби, робота "буде спрямована на інтенсифікацію взаємодії за всіма взаємовигідними напрямками", а також Лукашенко хоче встановити міцні зв'язки Білорусі з країнами Африки.Пізніше пресслужба повідомила, що літак Лукашенка приземлився в Екваторіальній Гвінеї.За даними білоруської опозиції, місцевий диктатор, якому 81 рік, і з них 44 він перебуває на чолі держави, - друг Лукашенка, і нещодавно бував у Мінську."Мотолько" також нагадує, що Білорусь "уже 10 днів справляється без сім'ї Лукашенка".

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