Лукашенко розпочав турне Африкою
Сьогодні, 03:44
З 9 грудня розпочинається візит самопроголошеного президента Білорусі до африканських країн.
Про це повідомляють у пресслужбі Лукашенка, пише Українська правда.
У Лукашенка заявили, що він "відвідає низку країн", не називаючи, які саме.
У рамках візиту Олександр Лукашенко відвідає низку країн африканського континенту.
За словами пресслужби, робота "буде спрямована на інтенсифікацію взаємодії за всіма взаємовигідними напрямками", а також Лукашенко хоче встановити міцні зв'язки Білорусі з країнами Африки.
Пізніше пресслужба повідомила, що літак Лукашенка приземлився в Екваторіальній Гвінеї.
За даними білоруської опозиції, місцевий диктатор Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, якому 81 рік, і з них 44 він перебуває на чолі держави, - друг Лукашенка, і нещодавно бував у Мінську.
"Мотолько" також нагадує, що Білорусь "уже 10 днів справляється без сім'ї Лукашенка".
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Про це повідомляють у пресслужбі Лукашенка, пише Українська правда.
У Лукашенка заявили, що він "відвідає низку країн", не називаючи, які саме.
У рамках візиту Олександр Лукашенко відвідає низку країн африканського континенту.
За словами пресслужби, робота "буде спрямована на інтенсифікацію взаємодії за всіма взаємовигідними напрямками", а також Лукашенко хоче встановити міцні зв'язки Білорусі з країнами Африки.
Пізніше пресслужба повідомила, що літак Лукашенка приземлився в Екваторіальній Гвінеї.
За даними білоруської опозиції, місцевий диктатор Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, якому 81 рік, і з них 44 він перебуває на чолі держави, - друг Лукашенка, і нещодавно бував у Мінську.
"Мотолько" також нагадує, що Білорусь "уже 10 днів справляється без сім'ї Лукашенка".
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