10 грудня на Волині: гортаючи календар

Олег Кіндер та луцький ресторатор Олег Бровін.



Особисте свято цього дня і у головної лікарки Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лещинської та адвоката Олега Максимовича.



10 грудня іменини святкуватимуть - Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Григорій, Євген, Костянтин, Тетяна.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі, а головне - якнайшвидшої перемоги!



У світі сьогодні відзначають Всесвітній день футболу.



10 грудня 2007 року Указом Президента України Віктора Ющенка Микола Романюк призначений головою Волинської обласної державної адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 грудня день народження святкують колишній міський голова Ковелята луцький рестораторОсобисте свято цього дня і у головної лікарки Луцької міської дитячої поліклінікита адвоката10 грудня іменини святкуватимуть - Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Григорій, Євген, Костянтин, Тетяна.вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі, а головне - якнайшвидшої перемоги!У світі сьогодні відзначають Всесвітній день футболу.10 грудня 2007 року Указом Президента Українипризначений головою Волинської обласної державної адміністрації.

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