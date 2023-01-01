10 грудня на Волині: гортаючи календар

10 грудня на Волині: гортаючи календар
10 грудня день народження святкують колишній міський голова Ковеля Олег Кіндер та луцький ресторатор Олег Бровін.

Особисте свято цього дня і у головної лікарки Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лещинської та адвоката Олега Максимовича.

10 грудня іменини святкуватимуть - Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Григорій, Євген, Костянтин, Тетяна.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі, а головне - якнайшвидшої перемоги!

У світі сьогодні відзначають Всесвітній день футболу.

10 грудня 2007 року Указом Президента України Віктора Ющенка Микола Романюк призначений головою Волинської обласної державної адміністрації.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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