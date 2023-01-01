Естонія готова сприяти розв'язанню ситуації з блокадою на польсько-українському кордоні
Сьогодні, 01:46
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна стверджує, що його країна готова всіляко сприяти швидкому вирішенню блокади на польсько-українському кордоні.
Про це він заявив за підсумками розмови зі своїм колегою з Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком, пише Громадське з посиланням на польське державне інформагентство PAP.
«Польські прикордонні переходи використовуються, серед іншого, для доставлення життєво необхідної гуманітарної та оборонної допомоги, а також для транспортування товарів, які живлять українську економіку. Тому Естонія готова всіляко сприяти швидкому розв'язанню цієї проблеми», — наголосив естонський міністр.
Зі свого боку глава польської дипломатії зазначив, що Таллінн «з розумінням сприйняв пояснення» щодо протесту перевізників на кордоні з Україною.
Міністри також обговорили початок переговорів про вступ України до ЄС. Тсахкна зауважив, що «очікує прогресу» щодо євроінтеграції України та ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти росії.
Нагадаємо, 5 грудня Естонія, Литва та Латвія висловили польській владі невдоволення тим, що польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною.
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Про це він заявив за підсумками розмови зі своїм колегою з Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком, пише Громадське з посиланням на польське державне інформагентство PAP.
«Польські прикордонні переходи використовуються, серед іншого, для доставлення життєво необхідної гуманітарної та оборонної допомоги, а також для транспортування товарів, які живлять українську економіку. Тому Естонія готова всіляко сприяти швидкому розв'язанню цієї проблеми», — наголосив естонський міністр.
Зі свого боку глава польської дипломатії зазначив, що Таллінн «з розумінням сприйняв пояснення» щодо протесту перевізників на кордоні з Україною.
Міністри також обговорили початок переговорів про вступ України до ЄС. Тсахкна зауважив, що «очікує прогресу» щодо євроінтеграції України та ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти росії.
Нагадаємо, 5 грудня Естонія, Литва та Латвія висловили польській владі невдоволення тим, що польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною.
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