«Росія має інтерес захопити не тільки Україну», – Умєров у США

«Росія має інтерес захопити не тільки Україну», – Умєров у США
Міністр оборони України Рустем Умєров в рамках візиту до США провів зустрічі у двох найвпливовіших американських аналітичних центрах – Atlantic Council та Hudson Institute.


Про це пише LB.ua.

"Росія має інтерес захопити не тільки Україну – це загроза для всієї Європи", – повідомив політик.Також додав, що США зацікавлені, а Україна має план, як зупинити це.

"Спільними зусиллями ми зможемо знищити агресора", – сказав міністр.

Він заявив, що інформаційна складова – надзвичайно важлива в нашій війні проти агресора. Тому вдячний колегам і давнім друзям з цих організацій за послідовну підтримку та адвокацію України".


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Теги: Росія, Україна, війна
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