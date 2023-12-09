«Росія має інтерес захопити не тільки Україну», – Умєров у США
Сьогодні, 05:25
Міністр оборони України Рустем Умєров в рамках візиту до США провів зустрічі у двох найвпливовіших американських аналітичних центрах – Atlantic Council та Hudson Institute.
Про це пише LB.ua.
"Росія має інтерес захопити не тільки Україну – це загроза для всієї Європи", – повідомив політик.Також додав, що США зацікавлені, а Україна має план, як зупинити це.
"Спільними зусиллями ми зможемо знищити агресора", – сказав міністр.
Він заявив, що інформаційна складова – надзвичайно важлива в нашій війні проти агресора. Тому вдячний колегам і давнім друзям з цих організацій за послідовну підтримку та адвокацію України".
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Про це пише LB.ua.
"Росія має інтерес захопити не тільки Україну – це загроза для всієї Європи", – повідомив політик.Також додав, що США зацікавлені, а Україна має план, як зупинити це.
"Спільними зусиллями ми зможемо знищити агресора", – сказав міністр.
Він заявив, що інформаційна складова – надзвичайно важлива в нашій війні проти агресора. Тому вдячний колегам і давнім друзям з цих організацій за послідовну підтримку та адвокацію України".
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