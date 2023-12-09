«Росія має інтерес захопити не тільки Україну», – Умєров у США

Рустем Умєров в рамках візиту до США провів зустрічі у двох найвпливовіших американських аналітичних центрах – Atlantic Council та Hudson Institute.





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"Росія має інтерес захопити не тільки Україну – це загроза для всієї Європи", – повідомив політик.Також додав, що США зацікавлені, а Україна має план, як зупинити це.



"Спільними зусиллями ми зможемо знищити агресора", – сказав міністр.



Він заявив, що інформаційна складова – надзвичайно важлива в нашій війні проти агресора. Тому вдячний колегам і давнім друзям з цих організацій за послідовну підтримку та адвокацію України".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Українив рамках візиту до США провів зустрічі у двох найвпливовіших американських аналітичних центрах – Atlantic Council та Hudson Institute.Про це пише LB.ua "Росія має інтерес захопити не тільки Україну – це загроза для всієї Європи", – повідомив політик.Також додав, що США зацікавлені, а Україна має план, як зупинити це."Спільними зусиллями ми зможемо знищити агресора", – сказав міністр.Він заявив, що інформаційна складова – надзвичайно важлива в нашій війні проти агресора. Тому вдячний колегам і давнім друзям з цих організацій за послідовну підтримку та адвокацію України".

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